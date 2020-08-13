أردوغان لن يتوقف

كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا" حول توتر العلاقات بين بغداد وأنقرة بسبب الهجوم التركي على مركبة عسكرية عراقية وقتل ضابطين كبيرين وسائقهما فيها.

وجاء في المقال: اتخذ العراق قرارا بتعليق الاتصالات الوزارية مع تركيا بعد استهداف سيارة دورية عسكرية عراقية. فقد أفادت بغداد، في الـ 12 من أغسطس، بأنها رفضت استقبال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. لم تكن الضربة التركية بطائرة مسيرة مقصودة، لكنها لفتت الانتباه مرة أخرى إلى مشكلة عمليات تركيا غير المصرح بها عبر الحدود. وأعلنت جامعة الدول العربية أنها ستدعم أي خطوات جوابية من قبل بغداد.

تستمر العملية التركية في أراضي العراق للشهر الثالث على التوالي. وكانت قيادة القوات المسلحة التركية أعلنت، في الـ 15 من يونيو، عن بدء عملية جوية سمتها "مخلب النسر"، في سماء كردستان العراق، ضد حزب العمال الكردستاني.

وتعلل القيادة التركية عمليتها بالحق في الدفاع عن النفس الذي تضمنه الأعراف الدولية.

وفي الصدد، تحدث ممثل المؤتمر الوطني الكردستاني في روسيا، فرحات باتيف، عن ضرورة النظر إلى سلوك تركيا بمنظار أوسع، فقال لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "يمكن النظر إلى خطوات أنقرة على المدى القصير بالفعل على أنها محاولة لتوسيع نفوذها في أراضي ما يسمى بالدول الفاشلة، والتي تشمل، وفقا لأنقرة، ليبيا وسوريا والعراق ولبنان... فعلى المدى المتوسط ​، يجب بحسبهم أن تخضع الأراضي العثمانية السابقة، قدر الإمكان، لسيطرة تركيا المباشرة".

وأضاف: "لا تستطيع الدول نصف المدمرة والضعيفة في المنطقة مواجهة تركيا بأي شيء، وتركيا بدورها، تستغل الموقف الغربي الرخو، الذي لا يريد المشاركة في حروب الشرق الأوسط بالصيغة السابقة، فتواصل سياستها العدوانية تجاه جيرانها".

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