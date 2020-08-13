روسيا تطلق "قمرا صناعيا" ضد فيروس كورونا

كتبت أولغا ميشيرياغينا، في "إكسبرت أونلاين"، حول نجاح روسيا في إطلاق أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم.

وجاء في المقال: اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا أول لقاح يسجل رسميا في العالم. والبلدان المهتمة بالحصول عليه تقف في طوابير.

اكتسب اللقاح اسما دوليا، هو " Sputnik V". وقال، رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة، كيريل دميتريف، في المؤتمر الصحفي المخصص لتسجيل اللقاح: "بما أن روسيا أطلقت القمر الصناعي الأول، فإن اللقاح هو أيضا خطوتنا التي هي الأولى".

التطعيم الجماعي، كما قال دميتريف لاحقا، سيبدأ في أكتوبر. لكن أولاً، لا يزال اللقاح ينتظر المرحلة الثالثة من التجارب. ووفقًا له، ستتم المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وعدة دول أخرى.

وبالمناسبة، تعرضت صياغة المسألة بهذه الطريقة للنقد. وعلى وجه التحديد، أرسلت جمعية منظمات البحوث السريرية (ACOI) خطابا إلى وزارة الصحة، حثت فيه على تأجيل تسجيل الدولة للقاح حتى الانتهاء بنجاح من المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

فيما لا يرى مدير التطوير بشركةRNC Pharma ، نيكولاي بيسبالوف، في هذه الحالة أي استعجال. فقال لـ"إكسبرت أونلاين": "إن تنفيذ جميع الإجراءات الضرورية في حالة حدوث وباء هو مجرد يوتوبيا، ولن يتبع أحد هذا المسار. الدواء، مطلوب الآن، وليس بعد عام ونصف إلى عامين. نعم، هذه مغامرة بدرجة ما؛ نعم، للقاح آثار جانبية. لكن الفائدة المتوقعة من استخدام اللقاح تفوق الآثار السلبية المحتملة بأضعاف كثيرة ". أوضح بيسبالوف ذلك، مشيرا إلى أن الموجة الثانية من فيروس كورونا "أمام أنوفنا"، وهي بدأت عمليا في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأكد أن "الاقتصاد الروسي قد لا يتحمل إغلاقا ثانيا واسع النطاق، وهنا يضمن توافر اللقاح عدم الاضطرار إلى مثل هذه الإجراءات المتطرفة".

وفي الوقت نفسه، نفى وجود "سباق عالمي بين مصنعي الأدوية". فقال: "بمعنى ما، أسواق المبيعات المحتملة مقسمة عمليا، ولا يوجد سباق هنا. لدى روسيا شركاء وأطراف مهتمون بالحصول على اللقاح، وهم، أولاً، دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ورابطة الدول المستقلة، وشركاء في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية. لكن من السابق لأوانه الحديث عن ذلك، فكل دولة ستوفر أولا اللقاح لمواطنيها".

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