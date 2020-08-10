نفط سوريا كما يبدو سيبقى بيد الولايات المتحدة

كتب فلاديمير موخين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول منافسة روسيا الخاسرة مع أمريكا في سوريا، في ظل سيطرة واشنطن وأنقرة على أكثر من ثلث مساحة البلاد، ومعظم مواردها.

وجاء في المقال: العمليات القتالية في سوريا، التي أعلنت روسيا عن انتهائها غير مرة، لا تزال مستمرة. فلم يفلح دعم موسكو الشامل لنظام بشار الأسد في تحييد خصومه. والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يسيطر على أكثر من ثلث أراضي البلاد، كما تسيطر تركيا على محافظة إدلب. إلى ذلك، فقد نظمت الولايات المتحدة إنتاج النفط وتكريره في سوريا، وتستكمل أنقرة تشكيل مناطق حكم ذاتي موال لها في شمال سوريا.

وقد تحدث رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الأطراف المتحاربة في سوريا، الأميرال ألكسندر شيربيتسكي، عن "وضع متوتر يتطور، في جنوب منطقة خفض التصعيد في إدلب، وأن المسلحين يقصفون مواقع الجيش السوري ويحاولون مهاجمة قاعدة حميميم الجوية".

كما أن الوضع غير هادئ شرقي الفرات، حيث تسيطر التشكيلات المسلحة الكردية المدعومة من الولايات المتحدة على المنطقة. فهناك اشتباكات بين قوات سوريا الديمقراطية مع التشكيلات التركية والعربية، بل ومع الجيش السوري النظامي.

وقد "أعلن مجلس سوريا الديمقراطية، الهيئة الحاكمة لمنطقة الحكم الذاتي في شمال شرق سوريا، عن إبرام صفقة مع شركة دلتا كريسنت إنيرجي الأمريكية. في مقابل حق تطوير ثلاثة حقول - الرميلان وتل خميس وتل براك – بموجبه، تقوم الشركة ببناء مصفاة لتكرير النفط هناك مقابل 150 مليون دولار"، حسبما ذكرت قناة ريبار تلغرام. وهذا يشير بشكل غير مباشر إلى أن الوجود الأمريكي في سوريا سيكون طويل الأمد.

ومع أن موسكو ودمشق ترفضان ذلك، إلا أنهما لا تستطيعان التأثير في الوضع بأي شكل من الأشكال. والعقوبات الأمريكية الجديدة على دمشق لا تؤدي إلا إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في هذا البلد. في الواقع، يمكن القول إن روسيا خسرت أمام الولايات المتحدة في المنافسة غير المعلن عنها في تحقيق أهدافها الجيوسياسية والاقتصادية في الشرق الأوسط.

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