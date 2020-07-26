تركيا ترسل طائرات إف-16 إلى ليبيا

نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا يستند إلى رأي تركي يقول بضرورة الإسراع في نشر طائرات إف-16 في ليبيا، لقطع الطريق على مصر في الجو، ولكي لا يكون الأمر موجعا لأنقرة كما في سوريا.

وجاء في المقال: ستضطر تركيا إلى إرسال مقاتلاتها متعددة المهام من طراز F-16 إلى ليبيا للحفاظ على التفوق الجوي هناك، حيث يحتدم النزاع المسلح بشكل مطرد. ذلك ما تحدث عنه الكاتب السياسي التركي حسن بصري يالتشين، في الـ 23 من يوليو، على صفحات صحيفة الصباح.

وفي رأيه، فإن نقل المقاتلات إلى الجبهة الليبية، حيث اعتمد الجيش التركي حتى اليوم على طائرات مسيرة، في العنصر الجوي من الحرب هناك، يهدف إلى تحييد "العامل المصري". فالجمهورية العربية الأكبر، والتي على وشك غزو عسكري للدولة الجارة، "ستعتمد بشدة على قوتها الجوية" في العمليات عبر الحدود لدعم جيش المشير خليفة حفتر "الوطني الليبي".

ويرى يالتشين أن على تركيا المخاطرة بنشر طائرة F-16 للدفاع عن المكاسب التي حققتها في ليبيا. فقال: "إذا كنا لا نريد أن يتكرر سيناريو التفوق الجوي (الروسي) الذي يؤلمنا في سوريا، فيجب علينا إيجاد حلول للصعوبات والمخاطر التقنية وإظهار الإرادة السياسية في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "في نهاية المطاف، تواجه روسيا وغيرها الصعوبات والمخاطر نفسها. فالجغرافيا، تؤثر عليهم بالطريقة نفسها. وإذا كان بإمكانهم تحمل هذه المخاطرة، فيجب أن نكون قادرين على قبولها. خلاف ذلك، سنفقد السيطرة على السماء الليبية".

إلى ذلك، ففي الآونة الأخيرة، ظهرت في وسائل الإعلام أخبار عن خطط أنقرة لإنشاء قاعدة جوية خاصة بها جنوبي طرابلس، على أرضية قاعدة الوطية الجوية، التي تقع على بعد 140 كم من العاصمة الليبية.

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