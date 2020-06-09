المُشاكسون الحقيقيون قلائل وأمريكا الداخلية لن تُسلّم ترامب

نشرت "كومسومولسكايا برافدا"، نص لقاء مع رئيس لجنة مجلس الدوما للتعليم والعلوم عن مدى توافر الظروف في أمريكا لانتصار "الثائرين".

وجاء في اللقاء مع فياتشيسلاف نيكونوف، على هواء إذاعة "كومسومولسكايا برافدا":

ما يحدث الآن في الولايات المتحدة ليس نضالا من أجل العدالة، إنما هجوم على ترامب. أليس كذلك؟

موضوعيا، بالطبع، ضد ترامب.

هذه الموجة برمتها، أثارها الديمقراطيون، إلى حد كبير؛ فكل هذا يجري في الولايات والمدن التي يسيطر عليها الديمقراطيون بالذات وتدعمه وسائل الإعلام "الديمقراطية" بنشاط.

لكن، يجب ألا ننسى أن هناك في أمريكا شيئا يسمى "الدولة العميقة" التي تعمل، إلى حد كبير، ضد ترامب.

"عميقة" ​​كيف؟ على الرغم من أن هذا مفهوم شائع.

"الدولة العميقة" الأمريكية، التي يتحدث عنها ترامب في كثير من الأحيان، هي عالم أجهزة المخابرات الأمريكية، وعالم وكالات إنفاذ القانون الأمريكية، والتي تعمل، إلى حد كبير، ضد سيد البيت الأبيض.

إنهم يعرفون كيف يرتبون مثل هذه الأشياء، خاصة وأنهم الآن شبه عاطلين عن العمل بسبب الوباء حيث لا يستطيعون التنقل حول العالم وتنظيم ثورات ملونة في البلدان الأخرى.

وهم قادرون على فعل ذلك، إلى حد بعيد، في بلادهم. من ناحية أخرى، يمكن لأجهزة الأمن نفسها التحكم بهذه العملية ونطاقها. وسحقها طبعا.

ومن هنا استنتاج أن "الثائرين" لن يصلوا إلى نتيجة؟

نعم، الوضع، بالطبع، لن يخرج عن نطاق السيطرة. ليس هناك الكثير من "المُشاكسين الحقيقيين" كما يبدو. و"أمريكا الداخلية" لن تسلم ترامب.

كل ما يتبقى هو تكرار عبارةٍ، كثيرا ما تقال اليوم: يستحيل قيام ثورة ملونة في أمريكا، بسبب عدم وجود سفارة أمريكية هناك.

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