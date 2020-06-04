طرد العلماء الصينيين سيكلف أمريكا غاليا

تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، حول النتائج التي سوف تترتب على التضييق على الطلاب والعلماء الصينيين في الولايات المتحدة.

وجاء في المقال: فتحت الولايات المتحدة جبهة أخرى في الحرب ضد الصين، على الأراضي الأمريكية هذه المرة. تتم مناقشة الحظر المفروض على تدريس اللغة الصينية في الجامعات الأمريكية بجدية، وذلك كله من أجل مكافحة التجسس الصناعي الصيني.

سيؤدي الحظر الأمريكي، إذا تم اعتماده، إلى رحيل جماعي للطلاب الصينيين والعلماء من الولايات المتحدة. وقد حذر الخبراء من أن مثل هذا النفي سيكلف أمريكا أكثر مما تكلفها مراقبة الصينيين.

إذا تم فرض حظر على الطلاب، فإن الجامعات التي تكسب المال من أقساطهم ستثور. أربعة من كل خمسة طلاب من الجامعات الأمريكية في التخصصات المتعلقة بالهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر مواطنون أجانب. وإذا أخذنا اللغة الصينية على وجه التحديد، فإن الولايات المتحدة تكسب حوالي 14 مليار دولار من دراستهم. تحذر الجامعات الرائدة من أنها، في حالة الحظر، ستضطر إلى تقليل الفرص التعليمية للطلاب الأمريكيين بسبب فقدان الدخل.

إذا كان الحظر على العمل يلامس العلماء، فعندئذ يقول الخبراء، سيشكل ذلك ضربة جدية للعلم الأمريكي. وفي وادي السيليكون، يقولون، مازحين، إذا طُرد جميع العلماء الصينيين من الولايات المتحدة لمحاربة سرقة الصينيين للتكنولوجيا، فلن يكون هناك ما يُسرق. في الواقع، يمثل الأشخاص ذوي الكنيات الصينية ما يصل إلى 10 % بين حائزي براءات الاختراع الجديدة المسجلة في الولايات المتحدة (للمقارنة، كان هذا الرقم 2% فقط، من 45 سنة).

يمكن سوق أمثلة عن أرقام أخرى، ومع ذلك، فإن النتائج الممكنة لـ "مطاردة الساحرات" في المختبرات والجامعات الأمريكية يمكن توضيحها بشكل أفضل من خلال مثال بسيط.

فذات يوم، سافر طالب صيني يدعىتشيان من نانجينغ للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثينيات القرن الماضي. إلا أنه، في الخمسينيات وقع تحت مدحلة "المكارثية". فاتهم بالتعاطف مع الشيوعية وطرد من الولايات المتحدة. عاد تشيان إلى وطنه. ووصف رئيس الوزراء الصيني، تشو إن لاي، هذا النفي بأنه "أعظم هدية" من الأمريكيين. لأن تشيان أصبح الأب المؤسس لبرنامج الصواريخ الصيني.

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