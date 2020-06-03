لماذا لا تنسخ روسيا ميسترال الفرنسية؟

كتب المحلل العسكري ألكسندر تيموخين حول ما يتردد في أوساط المحللين العسكريين في الغرب من أن روسيا تستنسخ سفن ميسترال الفرنسية.

"الروس سرقوا ميسترال واستنسخوها". هذا التقييم الراديكالي ينتشر هذه الأيام في مجتمع الخبراء العسكريين الأمريكيين (وليس فقط) - فهم يعتقدون أن مشروع حاملة طائرات الهليكوبتر الروسية الجديدة هو في الواقع نسخة من المشروع الفرنسي. من أين أتى هذا التأكيد، وهل يمكن الوثوق به؟

يجري بنشاط على الإنترنت الاستشهاد بمواد الصحفي الأمريكي ديفيد أكس الذب يكتب لفوربس. وجوهرها هو أن سفن الإنزال للمشروع 23900 ، التي وقعت وزارة الدفاع عقد بنائها، هي نسخ من سفن الإنزال من نوع ميسترال الفرنسية التي لم تستلمها روسيا.

يجب أن نعترف أن ديفيد أكس يبني على معلومات نشرها أحد المصادر الروسية الذي أحاط مواده التي كانت مسيئة للغاية بتحفظات مثل "ربما" و "من الممكن" وما شابه ذلك. في البداية كان المدونون الروس مصدرًا لمعلومات غير صحيحة، وأعيدت صياغة هذه المعلومات التي لا صلة لها بالواقع بشكل خلاق من قبل صحفي أمريكي.

في الحقيقة ، لن يكون هناك شيء "جنائي" في نسخ ميسترال. نعم ، لم يقم الفرنسيون ببيع هذا المشروع لنا، حيث تم تسليم جزء فقط من الوثائق، وشروط إنهاء العقد التي التزمت بها روسيا افترضت إتلاف هذه الوثائق جزئيا. لكنهم سرقوا منا الوقت ، والوقت هو المورد الوحيد الذي لا يمكن تعويضه. لذلك ، من وجهة نظر أخلاقية ، لن تكون هناك مشكلة في نسخ هذه السفن دون سؤال شركائنا الفرنسيين عن رأيهم في ذلك.

لكن الحقيقة هي أنه ، أولاً ، لا يمكن لروسيا نسخها ، وثانيًا ، لا تريد البحرية الروسية قطعيا نسخها ، وثالثًا ، تتطلب وثائق البحرية بناء السفن بطريقة مختلفة تمامًا عن ميسترال ، ورابعاً ، هناك الكثير من الأدلة على أن هذه السفن بشكلها الروسي صممت بشكل مختلف تمامًا.

سنقوم بتحليل ما هو معروف بالفعل عن المشروع ومقارنة هذه المعلومات مع تلك المتاحة عن ميسترال.

كان على واضعي فكرة أن 23900 نسخة من ميسترال الانتباه إلى أمرين: الأول - السفن المخطط لبنائها في روسيا أكبر بكثير. المقاسات الرئيسية (الطول والعرض، الغاطس) للمشروع 23900 تتجاوز قياسات ميسترال. نظرة سريعة إلى ميسترال ، مع هذه المعلومات ، تدلنا فورا أن تصميم الغرف سيكون مختلفا جدا. وكذلك ، هناك اختلاف في الغاطس ، على ما يبدو ، أكثر من متر ، ما سينعكس على طول مائتي متر على خط الماء في فارق كبير في الإزاحة، بألاف الأطنان. السفينة الروسية ستكون أكبر وأثقل.

أي أن الحجم والإزاحة فقط يمنع تشابه التصميم في المشروعين. في بناء السفن ، لا يعمل مبدأ "إفعل الشيء نفسه، ولكنه أكبر حجماً" ، من الضروري إعادة التصميم وتوزيع القوى داخل الهيكل بطريقة جديدة ، هذا على الأقل.

ضباط البحرية الذين زاروا ميسترال أشاروا إلى أن هذه السفينة بنيت دون حسبان إمكانية إصابتها من قبل العدو في المعركة. التدابير البناءة الهادفة إلى ضمان البقاء في "Mistral" بمعاييرنا غير كافية على الإطلاق. لذلك على سبيل المثال ، لن تقبل البحرية سفينة حربية فيها وحدة محرك واحدة. يجب أن تكون هناك وحدتان أو أكثر حتى لا تؤدي ضربة واحدة إلى إيقاف السفينة. لدى ميسترال وحدة محرك واحدة فقط. في الأسطول الروسي ، هناك سفينة واحدة فقط بمحرك واحد - مشروع دورية 22160 ، الذي يصنفه الأسطول نفسه على أنه "غير قتالي" ويتعرض لانتقادات شديدة.

ويمكن عدم التحدث عن حقيقة أن خزانات الوقود على Mistral تقع بالقرب من آليات مهمة لعمل السفينة والتدابير التصميمية غير كافية لمنع انتشار الحريق في حال تضرر السفينة في المعركة.

يشير كل ما سبق إلى أن السفينة المبنية حديثًا ببساطة لا يمكن أن تكون نسخة من Mistral. إنها مجرد سفينة أخرى.

سوف تولد سفن المشروع 23900 بصعوبة ، يجب أن نكون مستعدين لذلك - لم تبن بلادنا أي شيء مثل هذا منذ آخر حاملة طائرات بنيت في نيكولايف.

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