أسباب التصعيد بين واشنطن وبكين

كتبت ايليزافيتا بولكينا، في "فزغلياد"، حول حتمية ما وصلت إليه المواجهة بين الولايات المتحدة والصين، مع أفول الأولى وصعود الثانية.

وجاء في المقال: يرى رئيس تحرير مجلة "روسيا في الشؤون العالمية"، مدير الأبحاث في نادي فالدي الدولي، فيدور لوكيانوف، أن الولايات المتحدة والصين تتجهان إلى مرحلة من المنافسة الشديدة، وقد أدت جائحة الفيروس التاجي إلى تفاقم العلاقات بين البلدين.

وقال، على هواء إذاعة سبوتنيك: "لقد كان من الواضح منذ فترة طويلة أن حقبة الخلافات بدأت بين الصين والولايات المتحدة، بعد محاولة بناء علاقات طويلة الأمد على الترابط الاقتصادي الوثيق. أعطى الوباء ذريعة شديدة الوضوح للهجوم. لذلك، نشهد اليوم تفاقماً حاداً وحروباً خطابية وتفاقم أجواء المواجهة العامة بين البلدين. أعتقد بأن أسبابا أخرى ستظهر مع الوقت تخدم ذلك. لكن الجوهر واضح: الولايات المتحدة والصين تنتقلان إلى طور المنافسة الشديدة، وبالدرجة الأولى، في التجارة والاقتصاد. ولكن، سوف تصاحبها مجموعة متنوعة من المظاهر الإيديولوجية والدعائية".

وأضاف: "تجري عملية طبيعية، حدثت أكثر من مرة في التاريخ، عندما لم تعد دولة تحتل مركزا مهيمنا، كحال الولايات المتحدة الأمريكية، قادرة على ممارسة هيمنتها كما كانت من قبل، وتظهر دولة تطمح إلى هذا الدور".

في أوائل مايو، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن واشنطن لديها أدلة على أن الصين أخفت أو تخلصت من أدلة حول تفشي فيروس كورونا. ووعد ترامب بالكشف عن تفاصيل جديدة حول أصل الفيروس التاجي ولم يستبعد قطع العلاقات مع الصين.

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