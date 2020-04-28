قيامة نفطية

كتب نيكولاي ماكييف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استحالة مراقبة كميات إنتاج النفط الحقيقية، الأمر الذي سوف يستغله المنتجون غير النزيهين.

ومما جاء في مقال ماكييف الطويل: شهدت سوق النفط، بحسب بعض المحللين الغربيين، أسوأ أسبوع في تاريخها. لم يحدث أبداً أن أصبح سعر البرميل سلبياً، كما حدث في ليلة 20-21 أبريل. لقد ذهبت جهود 23 دولة منتجة، بما في ذلك روسيا، لتوقيع اتفاق "أوبك+" الجديد في أوائل أبريل، سدى.

إن الاتفاق بين الدول المنتجة للنفط في العالم بشأن تقييد إنتاج الخام، والذي أُبرم في بداية أبريل بعد مفاوضات صعبة وإشكالية، يُظهر غياب الإجماع في سوق الخام العالمية: الجميع يقاتلون. وقبل كل شيء، لمصالحهم. يتعهد اللاعبون بالوفاء بالشروط المعلنة، لكنهم لا يلتزمون عمليا سوى بمصلحتهم الخاصة.

وفي الصدد، يقول كبير المحللين في BKS-Premier، سيرغي سوفيروف: "هناك شكوك بأن الجميع سوف يغشون. ظهرت معلومات تفيد بأن العديد من شركات النفط الروسية، زادت، منذ منتصف أبريل، الإنتاج عمليا بنسبة 1 % تقريبا. ومن المرجح أن تأتي بيانات مماثلة من الخارج، من دول في الشرق الأوسط أو من دول وراء المحيط الأطلسي. وسيكون من الصعب للغاية التحقق من دقة هذه المعلومات".

ويخشى سوفيروف من أنه سيكون من المستحيل عمليا التأكد من مستوى إنتاج الهيدروكربونات وتوريدها، الأمر الذي سوف يستغله منتجو الطاقة غير النزيهين. وبالتالي، فهناك خطر من أن السوق لن تشعر بأي انخفاض في الإمدادات وسيواصل البرميل رحلته دون توقف إلى الهاوية السعرية.

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