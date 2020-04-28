فيروس كورونا وجّه ضربة لـ إف-35

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل خوداريونوك، في "غازيتا رو"، حول تعطيل الوباء خطوط إنتاج المقاتلة الأمريكية إف-35.

وجاء في المقال: أدت جائحة الفيروس التاجي إلى مشاكل في خطوط التجميع والإنتاج المتسلسل للطائرات المقاتلة F-35 التي طورتها شركة Lockheed Martin. وقال مسؤولون تنفيذيون في الشركة إن برنامج إنتاج F-35 واجه احتمال حدوث تباطؤ في توريد المكونات من الشركات ذات الصلة.

اعتراف شركة Lockheed Martin بمشاكل متعلقة بـ كوفيد-19، جاء بعد يوم واحد من إعلان البنتاغون عن تأخيرات في التسلح وجداول شراء المعدات العسكرية، حيث تأثرت برامج الطيران بشكل خاص بالوباء.

وفي الصدد، يرى نائب مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتقنيات، قسطنطين ماكينكو، أن "من المحتمل تماما أن يتم تعديل خطط الإمداد بـ F-35 للعام 2020. وعلى الرغم من الانفتاح الكبير لدى المجمع العسكري الصناعي الأمريكي مقارنة بالمجمّع الروسي، فلا يزال هناك كثير مما يمكن قوله في الولايات المتحدة. فمن المحتمل أن يكون الوضع المرتبط بالفيروس التاجي في صناعة الدفاع الأمريكية أسوأ بكثير مما تصفه وسائل الإعلام".

لكن مشاكل صناعة الدفاع الأمريكية المتعلقة بكوفيد-19، لم تنشأ أمس. فعلى سبيل المثال، في بداية أبريل، تلقت الشركات التي تتعاون مع مقاولين مشاركين في إنتاج المنتجات النهائية للقوات الجوية الأمريكية، رسائل إلكترونية من إيتون إيروسبيس، وهي مورّد متوسط المستوى لمضخات الوقود والمكونات الهيدروليكية لمركبات قتالية فائقة الأهمية للدفاع الأمريكي - الطائرات الناقلة KC-46 ومقاتلات الجيل الخامس F-35.

وقد "جاء في إحدى هذه الرسائل التي تلقتها وزارة الدفاع أن للوضع غير المسبوق الناجم عن انتشار الفيروس التاجي كوفيد-19 تأثيرا شديدا على أعمالنا وعائلاتنا والمجتمعات التي نعيش فيها".

بشكل عام، أدخل كوفيد-19 حتى الآن تعديلات كبيرة على عمل مؤسسات صناعة الدفاع في جميع أنحاء العالم.

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