الأمريكيون لا يريدون الجلوس في البيت

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن خروج مظاهرات احتجاج في الولايات المتحدة ضد الحجر الصحي.

وجاء في المقال: تخرج، يومي الأحد والاثنين في عدة ولايات أمريكية (كاليفورنيا وأوهايو وفرجينيا)، مظاهرات احتجاج، وقد سبقها، السبت، خروج المئات إلى شوارع تكساس وماريلاند ونيو هامبشاير.

لم يكن عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات كبيرا. ومع ذلك، فمن الملفت أنها حدثت، وعلى ما يبدو، سوف تستمر. لقد احتج المواطنون على العزلة الذاتية بعد أن كشف الرئيس دونالد ترامب عن خطة لإعادة البلاد إلى الحياة الاقتصادية الطبيعية.

حكام تكساس وميريلاند ونيو هامبشير، جمهوريون. لذلك، نظر الديمقراطيون والصحافة المتعاطفة معهم إلى الاحتجاجات في سياق الوباء بوصفها نشاطا حزبيا داعما لترامب. والحقيقة أن الرئيس كشف في إحاطته الإعلامية، عشية ذلك، النقاب عن خطة من ثلاث مراحل لإخراج اقتصاد البلاد من الحجر الصحي.

كما خرجت مسيرات لم تكن أقل عددا من مسيرات السبت، الأسبوع الماضي، في ست ولايات على الأقل: كارولينا الشمالية وكنتاكي ويوتا وأوهايو وميشيغان وفرجينيا. ولم تقتصر المشاركة فيها على أنصار الحزب الجمهوري. فلدى السلطات المحلية مواقف مختلفة تجاه فكرة إنهاء نظام الحجر الصحي. استقبل الحكام الديمقراطيون مقترحات ترامب ببرود، إن لم يدينوها.

وفي الصدد، لفت مدير صندوق فرانكلين روزفلت لدراسة الولايات المتحدة في جامعة موسكو الحكومية، يوري روغليف، في حديثه مع "نيزافيسيمايا غازيتا"، الانتباه إلى حقيقة أن الجمهوريين والديمقراطيين يرون طرقا مختلفة للخروج من الوضع الذي تطور في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالوباء. فقال: "ترامب، يقول للأمريكيين إن الحياة سوف تستمر، وهذا الوباء سوف يُهزم. وبالتالي، علينا التفكير في الاقتصاد. فيما يشدد الديموقراطيين على ضرورة التغلب أولا على الفيروس". هذا الاختلاف مفهوم. فالإنجازات الاقتصادية من أوراق ترامب الرئيسية. تحت قيادته، نما الناتج المحلي الإجمالي، وانخفضت البطالة. ويمكن للوباء ومشاكله الاقتصادية أن تبطل نجاحات الرئيس هذه. وهذا سوف يضع إعادة انتخابه في نوفمبر تحت إشارة استفهام.

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