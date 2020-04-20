تركيا وألبانيا اتحدتا ضد اليونان

كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفستيا"، حول اتفاق بين أنقرة وتيرانيا ضد اليونان على جبهتين، ولعب أردوغان المستمر بورقة اللاجئين السوريين.

وجاء في المقال: وقّعت ألبانيا وتركيا خطة تعاون عسكري. ولقد جذبت سرية هذه الوثيقة اهتماما إعلاميا متزايدا. فيما وسائل الإعلام الألبانية واثقة من أن قائدي البلدين اتفقا على نشر 30 ألف لاجئ سوري في جنوب ألبانيا. وقد أقلق هذا الخبر اليونان، ففي إبيروس الشمالية، المنطقة المعنية بإرسال اللاجئين، يعيش 120 ألفا من أصل يوناني. وفي أثينا، يخشون من أن أنقرة وتيرانا تقومان بذلك من أجل "تشتيت الأقلية اليونانية في هذه المنطقة الألبانية".

وفي الصدد، أشار كبير الباحثين في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، الأستاذ المساعد في الأكاديمية الدبلوماسية بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير أفاتكوف، إلى العلاقات الوثيقة بين أنقرة وتيرانا، وإلى "أن تركيا لاعب نشط للغاية في البلقان، وتنطلق من أن ألبانيا، مثل العديد من الدول الأخرى في شبه الجزيرة هذه، تتبع مجال نفوذها. وقد دعمت أنقرة انضمام تيرانا إلى الناتو. ومن خلال ألبانيا، وكذلك من خلال بعض الدول الأخرى في شبه جزيرة البلقان، تنتهج تركيا سياستها النشطة للتأثير في أوروبا. ألبانيا، مهمة أيضا من وجهة نظر عبور اللاجئين، وابتزاز أوروبا بأزمة هجرة. تنطلق تركيا من أنها قوة عالمية وقادرة على ممارسة الضغط على عدد من الدول، بما في ذلك الدول المتقدمة في أوروبا. بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من حقيقة أن بعض دول شبه جزيرة البلقان لديها تصور تاريخي سلبي عن تركيا بسبب الاحتلال العثماني السابق لهذه الأراضي، فإن بعض الدول لديها علاقات وثيقة مع أنقرة، وتعمل اليوم كموصلات لتركيا في هذه المنطقة".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب