هدنة كورونية

تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي روشيف، في "إكسبرت أونلاين"، حول تعليق المناورات العسكرية تحت ضغط كورونا، واضطرار البنتاغون إلى إعادة النظر في نشر القوات في العالم.

وجاء في المقال: غيرت جائحة فيروس كورونا الكثير في العالم، وليس نحو الأفضل. واحدة من التغييرات القليلة التي قد تكون نحو الأفضل، هي مسائل الأمن والدفاع. تحت تهديد الوباء، يقوم العديد من الدول بتعليق نشاطه العسكري. والحديث يدور بالدرجة الأولى، عن الولايات المتحدة الأمريكية.

في الأيام الأخيرة، وردت أنباء عن إلغاء مناورات الناتو. ولن تجري "أسد إفريقيا- 2020"، التي كان من المفترض أن تجري تحت رعاية الولايات المتحدة وتشمل المغرب وتونس والسنغال.

لكن النتيجة الأكثر مفارقة لتفشي الوباء هي البداية الفعلية لانسحاب قوات التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من العراق. فكل يوم تقريبا، تأتي أخبار من العراق عن أن الأمريكيين يسلمون هذا الموقع أو ذاك إلى القوات المسلحة المحلية.

ينكر البنتاغون بشتى الطرق أي صلة بين هذه التغييرات والوباء. كما أنه لم يذكر عدد القوات الأمريكية التي غادرت العراق بسبب ذلك، المسمى وفق البيان الصحفي للقيادة الأمريكية في البلاد، بـ"إعادة الانتشار المخطط لها". فيما حلفاء واشنطن ليسوا متكتمين إلى هذه الدرجة. فقد قامت إسبانيا وفرنسا وألمانيا، خلال الأسبوعين الماضيين، بتخفيض حاد في عديد قواتها في العراق، وأرجعت السبب مباشرة إلى فيروس كورونا.

بالطبع، لا ينبغي المبالغة في دور وباء كورونا كصانع للسلام، في الوضع الحالي في العالم. فالمتطرفون الدينيون في العراق باقون. هذا يعني أن الحاجة إلى تحالف لمكافحة الإرهاب لن تختفي. والأمريكيون، ببساطة، سوف يعتمدون أكثر على الطيران والطائرات المسيرة والحلفاء المحليين. ربما يتغير مبدأ بقاء الجيش الأمريكي في الخارج: فسوف تُعطى الأفضلية لمهمات العمل القصيرة مع الحد الأدنى من الاتصالات مع السكان المحليين...

بالنسبة للبنتاغون، كل مصاب بفيروس كورونا ليس مجرد جندي خارج عن الخدمة، إنما وتهديد برفع دعوى قضائية للحصول على مبلغ معتبر، فضلا عن تلطيخ سمعة الجيش. في البنتاغون، يستعدون لمشاكل مستقبلية، مقلّصين وجودهم حيثما أمكن.

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