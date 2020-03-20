الكونغرس يخلط أوراق ترامب في العراق: يهاجمون إيران ويخرجون من الماء بلا بلل

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول ما إذا كان الديمقراطيون يشجعون الفصائل الشيعية في العراق على مهاجمة سفارة واشنطن والقواعد الأمريكية هناك.

وجاء في المقال: فيالحادي عشر من مارس، تعرضت قاعدة عسكرية في العراق، تضم عسكريين أمريكيين وحلفائهم في مكافحة الإرهاب، للقصف. إجمالا، تم إطلاق 18 صاروخا على القاعدة. قُتل ثلاثة، وأصيب حوالي عشرة آخرون.

وقالت واشنطن إن الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران هي التي شنت الهجوم، رغم أن أي جماعة في العراق لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عنه.

الحادي عشر من مارس، هو اليوم الذي صوت فيه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على مشروع قانون يمنع الرئيس من شن عمل عسكري ضد إيران.

من الواضح أن الرئيس ترامب سيستخدم حق النقض ضد مبادرة الكونغرس، لذلك، فلا يُتوقع أن يصبح هذا الاقتراح قانونا. وفقا لمشروع القانون المثير للجدل، لا يمكن للرئيس الأمريكي أو وزير حكومته بدء عمل عسكري ضد إيران دون "إذن صريح" من الكونغرس.

قدم مشروع القانون سياسيون ديمقراطيون وجمهوريون معا، في يناير من هذا العام، بعدما قتلت الجنرال الإيراني قاسم سليماني طائرة مسيرة بأمر من الرئيس ترامب.

الآن، ظاهريا، يبدو كما لو أن الميليشيات العراقية تنتقم من الأمريكيين على مقتل قائدها والجنرال الإيراني الأسطوري، وإذا بالكونغرس الأمريكي يمنع الرئيس الأمريكي من شن عمليات عسكرية ضد إيران، التي تقف وراء التصعيد في العراق. حتى لكأن "الفصيل" الموحد المناهض لترامب في الكونغرس يشجع في الواقع الشيعة العراقيين، والإيرانيين من وراءهم، على مهاجمة السفارة الأمريكية في بغداد والقواعد الأمريكية في العراق. ونتيجة لذلك، وبسبب هذا الانقسام السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الوضع مع تفاقم الوضع في العراق يبدو تافها.

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