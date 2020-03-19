هل تُحرم روسيا من السلع الصينية

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوفيركو، في "فزغلياد"، حول صعوبات استعادة دوران عجلة التجارة الصينية.

وجاء في المقال: لم يولّد فيروس كورونا مخاوف طبية فقط، إنما ومخاوف أكثر عمقا. وعلى وجه الخصوص، هناك مخاوف واسعة النطاق من أن يعاني الإنتاج الصناعي في الصين نتيجة للوباء، وأن يحرم العالم كله، بما في ذلك روسيا، من الإلكترونيات الصينية والعديد من السلع الأخرى. إلا أن الممارسة تبين أن الأشياء في الواقع غير ذلك.

وفي الصدد، لفت رئيس الوكالة التحليلية الروسية Infranews، أليكسي بيزبورودوف، إلى أن معظم الشركات الصينية، في الوقت الحالي، متوقفة بسبب كورونا. وقال:

"الآن، تصطدم استعادة التجارة مع الصين، إلى حد كبير، بنقص الحاويات. ففي العام الماضي، لم ينظم مشغلو الحاويات الرئيسيون في العالم، في البداية، تصدير الحاويات المبردة الفارغة من الصين، كالمألوف، للتحميل، ثم أضيف إليها حوالي مليون ونصف حاوية فارغة على خلفية فيروس كورونا. الآن، فقط، بدأوا في ملئها وإرسالها إلى أوروبا. ولكن، أوروبا وأمريكا وروسيا تفتقر إلى حاويات كافية للتصدير إلى الصين. لم يحدث مثل هذا الخلل من قبل: عادة ما تتراكم الفوارغ في أوروبا".

ويشير المحللون إلى بلوغ عمليات الاستيراد والتصدير في الموانئ الصينية العتبة الدنيا في منتصف فبراير. ولكن، وفقا لنتائج الأسبوع الأول من شهر مارس، سجلت جمعية الموانئ الصينية SRNA زيادة في دورة أكبر ثمانية موانئ للحاويات بنسبة 9.1%.

ويذكّر بيزبورودوف بأن "الشيء الأكثر أهمية هو أن البضائع تذهب من الصين وإليها، وتعمل جميع المعابر الحدودية، ومن المتوقع أن يتم افتتاح جسر جديد للسيارات في بلاغوفيشتشينسك، على أن يعمل بكامل طاقته بحلول نهاية العام الجاري. وإلى ذلك الحين، بل قبل ذلك، يمكننا أن نتوقع عودة حجم نقل البضائع من الصين إلى طبيعته، ما لم ترتكب أوروبا أخطاء أخرى... فمنذ البداية، كان من الواضح عدم الحاجة إلى إثارة الذعر".

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