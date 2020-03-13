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الصحة العالمية: أكثر من 4 آلاف توفوا بكورونا وأوروبا أصبحت بؤرة للوباء

ماذا تعرف عن حلف كورونا مع الفساد؟

أخبار الصحافة

ماذا تعرف عن حلف كورونا مع الفساد؟
RT
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تمنى المتظاهرون في سوح الاحتجاجات العربية أن يعطس صيني من مدينة أوهان في اجتماع لحكوماتهم وينتهي الأمر!

طافت الطرفة السوداء، مواقع التواصل الاجتماعي مع تصاعد ما عرف في لبنان بالثورة، وفي العراق بالانتفاضة، وفي الجزائر بالتغيير.

لكن صينيا واحدا لم يعطس، بل العكس، تحالف فيروس كورونا مع أنظمة الفساد والاستبداد، وألقى بظلاله الثقيلة على حركات الاحتجاج، وفرضت السلطات إجراءات لمنع الحشود الجماهيرية، وفرضت السلطات اللبنانية، حظر التجول، مستفيدة من الذعر الذي انتاب الأهالي بفعل تفشي كورونا.

وخفت في العراق، حركة الاحتجاجات مع دخولها الشهر الخامس، بالتساوق مع تصاعد المخاوف من انتشار الفيروس، الذي لم يرهب الفاسدين ولم يمنعهم من إبرام العقود وتلقي الرشاوى. وقمع حركة الاحتجاج واختطاف واعتقال الناشطين.

المفارقة، أن تهالك الدولة بحكم تفشي الفساد، أشاع الخرافات الدينية والوصفات الشعبية في مواجهة الوباء الذي صنفته منظمة الصحة العالمية على انه جائحة عالمية، ودقت جرس الانذار من أن القادم أسوأ. وأن العالم ما يزال عاجزا عن تطويق انتشاره القاتل، رغم أن آلاف الحالات عبرت حاجز الخطر وتعافت.

وشهدت الجمعة الثالثة عشر، منذ تفشي الجائحة، هبوطا وصف بالدموي للبورصات العالمية التي تلطخت مؤشراتها  باللون الأحمر القاني، متهاوية  نحو الأسفل.

وخسرت شركات كبرى مليارات الدولارات، وفاقم خفض سعر النفط، انهيار أسواق المال، وتربعت كورونا على العالم، تقتل المستضعفين، وتضرب أصحاب الملايين.

 تحمي الفاسدين الذين لم يتبرع، صيني ابن حلال على المطالبين بإزالتهم من سدة الحكم  بعطسة! 

سلام مسافر  

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة

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