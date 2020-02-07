اشتراكية بوجه أمريكي

كتب الكسندر فيدروسوف، في "إزفستيا"، عن رغبة مرشح الرئاسة الأمريكية بيرني ساندرز في بناء اشتراكية ذات وجه إنساني في الولايات المتحدة، ومصلحة روسيا في ذلك.

وجاء في المقال: بصرف النظر عن نتائج حملة "الاشتراكي الديموقراطي" البالغ من العمر 78 عاما، بيرني ساندرز، الانتخابية، فمن المرجح أن تكون هذه الانتخابات الأخيرة بالنسبة له. يشير منتقدو بيرني إلى تشابه أسلوبه مع أسلوب دونالد ترامب. ويسوّغ مؤيدو السيناتور بيرني ذلك بالقول: لا يمكن هزيمة الرئيس اليميني الشعبوي إلا بأدواته. فيما يعارض برنامج ساندرز الاجتماعي الديمقراطي بصورة مباشرة سياسات سيد البيت الأبيض الرأسمالية المتطرفة.

وفقا لساندرز، فإن جميع المشكلات والعلاقات التمييزية في أمريكا الحديثة تقوم على اختلالات غير مقبولة في الرأسمالية الحديثة، اختلالات لا يمكن تصحيحها بتغييرات تجميلية. ويميل الشباب الديمقراطي بشكل متزايد إلى ضرورة إعادة نظر جذرية في النظام الاجتماعي والاقتصادي والسياسي برمته في الولايات المتحدة.

وفي الوقت نفسه، لا يمس أحد المصلحة الخاصة المعقولة والمعتدلة، التي تشكل أساس الحلم الأمريكي. في الجوهر، يدور الحديث عن دولة اجتماعية ذات وجه إنساني، في إطار الرأسمالية.

في الولايات المتحدة وخارجها، هناك اعتقاد راسخ إلى حد كبير بأن فوز دونالد ترامب في انتخابات العام 2020 هو السيناريو المفضل لموسكو. لكن هذا الافتراض، ربما، ليس عادلا.

فخلاف الرئيس الحالي، يعارض بيرني ساندرز بشدة التوسع غير المحدود للإنفاق العسكري وضغط المجمع الصناعي العسكري الأمريكي. وفي حال فوزه، على سبيل المثال، يغدو انسحاب واشنطن من معاهدة "ستارت-3"، وتطوير قوات الفضاء الأمريكية باهظة التكلفة ومزيد من تفكيك هيكلية يالطا- بوتسدام الأمنية الدولية، أقل احتمالا.

إلى ذلك، فلم يتحدث بيرني ساندرز مطلقا، عن روسيا ورئيسها، بروح وأسلوب ترامب المجامل، ولكن توجهاته التقدمية في تنفيذ سيناريوهات عدم الصراع في السياسة الأمريكية الحالية تتوافق إلى حد كبير مع مقاربات موسكو البناءة للتعاون الدولي.

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