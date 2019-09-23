نتنياهو يتمسك بكرسي رئاسة الحكومة

كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول المشاورات بين اليمين ويسار الوسط في إسرائيل لتشكيل ائتلاف حاكم، وعودة الوضع إلى الاستعصاء.

وجاء في المقال: في إسرائيل، بدأت المفاوضات لتشكيل ائتلاف حاكم. بناءً على نتائجها، سيتضح ما إذا كان بنيامين نتنياهو سوف يحتفظ بمنصب رئيس الوزراء أم يرأس الحكومة زعيم كتلة يسار الوسط "كاهول لافان"، بيني غانتس.

بنتيجة انتخابات الـ 17 من سبتمبر، تكرر الاستعصاء نفسه الذي كان قبل تصويت أبريل وبعده. فلدى اليمين ويسار الوسط من جديد عدد متقارب من المقاعد. في ظل هذه الظروف، يمكن لـ "إسرائيل بيتنا"، الذي حصد ثمانية مقاعد، أن يحسم الأمر. ومع ذلك، يمكن لأي تكتل صغير آخر عرقلة المفاوضات حول الائتلاف.

ووفقا لرئيسة قسم دراسات الشرق الأوسط في معهد الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية، ايرينا زفياغيلسكايا، فإن الخيار المثالي سيكون تشكيل أغلبية برلمانية من كاهول لافان والليكود. ومع ذلك، هناك العديد من العقبات التي تحول دون إنشاء مثل هذا التحالف.

فقالت: "المسألة، لا تتعلق حتى بشخصيات محددة. وقد تعهد كل من نتنياهو وغانتس بالتزامات معينة بشأن من سيشكلون تحالفا معه. فكلاهما انطلق من أن الأغلبية البرلمانية ستكون إما ليسار الوسط أو اليمين..".

وترى زفياغيلسكايا أن نتائج الانتخابات تشير إلى انقسام عميق في المجتمع الإسرائيلي، الذي يعاني أزمة أيديولوجية، حسب تعبيرها. فمن ناحية، تأثير المشاعر اليمينية في البلاد كبير؛ ومن ناحية أخرى، هناك إرهاق سياسي من كل من الليكود وزعيمه، الذي يترأس الحكومة منذ العام 2009.

وبحسب ضيفة الصحيفة،يجب أن يكون لرئيس البلاد صوته، خلال المفاوضات. فـ "من المرجح أن يجبر ريفلين السياسيين الإسرائيليين على التخلي عن طموحاتهم ومبادئهم نحو اتفاق" يفضي إلى تشكيل حكومة.

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