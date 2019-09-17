الصين "طردت" مدمرة أمريكية من جزر باراسيل

كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استعداد الصين لاستخدام المقاتلات الروسية سو-35 في الصراع على فرض السيطرة على بحر الصين الجنوبي.

وجاء في المقال: أعلنت وزارة الدفاع الصينية أن حاملة صواريخ أمريكية انتهكت سيادتها بالمرور دون إذن عبر أرخبيل تابع لها. حذرت الطائرات والبحرية الصينية السفينة الدخيلة وأجبرتها على المغادرة. لكن الولايات المتحدة قالت إنها ستواصل دورياتها البحرية في بحر الصين الجنوبي لمنع التوسع الصيني.

وراحت وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وهونغ كونغ تتحدث عن أن روسيا يمكن أن تتورط في النزاعات في بحر الصين الجنوبي. علما بأن الصين، بفضل التزود بالسلاح الروسي، باتت أقدر على مواجهة الولايات المتحدة.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاسيلي كاشين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "لقد تم تنفيذ عقد تزويد الصين بـ 24 طائرة سو-35 ، المبرم في العام 2015. وتفيد الصحف الصينية بأن هذه الطائرات نشرت في جنوب البلاد، في مقاطعة قوانغدونغ. وبالتالي، يمكن استخدامها في بحر الصين الجنوبي".

وأضاف كاشين، بخصوص موقف روسيا من المسألة: "أولا، نحن لا نتخذ موقفا لدعم هذا الجانب أو ذاك في مطالبه الإقليمية؛ وندعو الدول الآسيوية الشريكة في النزاع إلى حله من خلال المفاوضات. في الوقت نفسه، تقوّم موسكو سلبيا السياسة الأمريكية المتمثلة في تسيير دوريات لضمان حرية الملاحة. من وجهة نظر روسيا، هذا يؤدي إلى زيادة التوتر ويستفز الجانب الصيني".

وأما زيادة النفوذ الروسي في جنوب شرق آسيا، فأمر قليل الاحتمال، بصرف النظر عن التنافس بين الصين والولايات المتحدة. هناك احتمالات أكثر بكثير لاستغلال الاتحاد الأوروبي الوضع. قبل بضع سنوات، كانت الدول الأوروبية تفضل التصرف بتواضع فيما يخص قضايا الأمن في تلك المنطقة. لكنهم الآن يسعون للمشاركة في حلها، على عجل.

أجرت بريطانيا مناورات بحرية مشتركة مع الولايات المتحدة في بحر الصين الجنوبي؛ وأرسلت فرنسا سفينة إنزال وفرقاطة إلى جزر سبراتلي المتنازع عليها؛ وتخطط لندن في العام 2021 لإرسال حاملة الطائرات الجديدة "الملكة إليزابيث" إلى المنطقة.

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