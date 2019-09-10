إيران تنتهك الصفقة النووية للمرة الثالثة

تحت العنوان أعلاه، كتبت فيميدا سليموفا، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن آفاق التصعيد حول برنامج إيران النووي، فهل تصنع طهران قنبلة ذرية؟

وجاء في المقال: التقى، الأحد، في طهران القائم بأعمال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، كورنيل فيروتا، بممثلي السلطات الإيرانية، بمن فيهم وزير الخارجية محمد جواد ظريف. تزامنت زيارة الضيف المميز من فيينا مع بداية المرحلة الثالثة من تخفيض إيران التزاماتها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية).

من المعروف أن جدول الأعمال النووي الإيراني سيكون موضوع المناقشة في الاجتماع الفصلي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكون من 35 دولة، والمقرر عقده يوم الاثنين.

وكانت السلطات الإيرانية قد حذرت سابقا من أنها ستخفض التزاماتها بموجب الصفقة، كل 60 يوما، إذا لم تضمن الدول الأوروبية المشاركة في الصفقة مصالح طهران المنصوص عليها في الاتفاقية ولم تتخذ تدابير من شأنها تخفيف ضرر العقوبات الأمريكية على الاقتصاد الإيراني.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير ساجين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "في الحديث عن أن عملية صنع سلاح نووي بدأت في إيران منذ اليوم، مبالغة واضحة. فهي عملية طويلة ومعقدة".

وأشار ساجين إلى أن باكستان استغرقت 10 سنوات للقيام بذلك. واستحضر ثلاث قوى يمكنها التأثير في مصير الصفقة النووية: إيران نفسها، والاتحاد الأوروبي، الذي ترسم خطه فرنسا الآن، والولايات المتحدة. وبحسبه، " هناك صراع دبلوماسي قائم بين هذه القوى".

ولا يفترض ضيف الصحيفة إمكانية انسحاب إيران من الصفقة النووية أو البرامج النووية الأخرى، على الأقل حتى نوفمبر 2020، موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. فـ" طهران، تأمل حقا في أن يخسر ترامب هذه الانتخابات وأن يأتي الديمقراطيون إلى البيت الأبيض. فيعودوا إلى السياسة التي انتهجها باراك أوباما حيال إيران. لذلك، إيران تماطل في الوقت، ولا أعتقد بأنها ستقوم بأي حركة حادة في هذه الأثناء".

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