كتب يفغيني بودوفكين، في صحيفة "آر بي كا"، حول إعادة ترامب النظر في الدعم العسكري الأمريكي لأوكرانيا، نحو إلغائه.

وجاء في المقال: يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إمكانية حظر برنامج مساعدات عسكرية بقيمة 250 مليون دولار لأوكرانيا. تم الإعلان عن ذلك، الجمعة 30 أغسطس، حسبما ذكرت شبكة CNN، نقلاً عن مصدر في الإدارة الرئاسية. إنما القرار النهائي لم يتخذ بعد.

كما ذكرت Politico، نقلا عن مسؤول كبير أن ترامب يناقش تجميد تخصيص الأموال؛ ونقلت رويترز عن مصدرين رئيسيين معلومات مشابهة. ووفقا لبوليتيكو، يعتزم ترامب تحليل ما إذا كان تخصيص المساعدات يتماشى مع المصالح الوطنية للولايات المتحدة.

إلا أن السفير الأمريكي السابق لدى أوكرانيا، جون هيربست، يرى أن تخصيص الأموال للمساعدة العسكرية أمر مهم، فهو دليل على دعم واشنطن لكييف ورادع لموسكو. ووفقا له، دعمت برنامج مساعدة أوكرانيا الأغلبية في مجلسي الكونغرس. فقال: "لذلك، أعتقد أن تجميد الأموال سيكون مؤقتا. المساعدة العسكرية لأوكرانيا، تتوافق مع المصالح الاستراتيجية للولايات المتحدة. مسؤولو إدارة (ترامب) والديمقراطيون والجمهوريون في الكونغرس يتفقون على ذلك".

وقال المحلل لدىKE Group ، لتقدير المخاطر السياسية، مكسيميليان هيس، لـ"آر بي كا"، إن أوكرانيا تعني ترامب أقل مما كانت تعني الإدارة السابقة. "لكن في نهاية المطاف، أعتقد بأنه سيتم تنفيذ برنامج المساعدة لأوكرانيا".

برنامج الدعم الأمريكي معتبر ماليا. لكن المساعدات الأمريكية ليست حرجة بالنسبة لأوكرانيا، كما يقول مدير المعهد الأوكراني للاستراتيجيات العالمية، فاديم كاراسيف. ووفقا له، يدل تجميد الأموال إلى تغيير في سياسة الولايات المتحدة تجاه أوكرانيا. فـ "بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض، لم تعد هناك حماسة أمريكية إلى دعم أوكرانيا. إنهم يتوقعون شيئا آخر من أوكرانيا، هو التحول البراغماتي في العلاقات مع روسيا".

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