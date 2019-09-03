إيران تتطلع إلى الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا إكسبرت" نص لقاء مع الخبير في الشؤون الإيرانية، فرهاد إبراهيموف، حول آمال طهران في التعاون مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، رغم الحصار المفروض عليها.

وجاء في اللقاء الذي أجرته كسينيا فولنيستايا: في الـ 28 من أغسطس، تبادل رئيس اللجنة الاقتصادية الأوراسية، تغران سركسيان، والسفير الإيراني في روسيا، مهدي سنائي، مذكرة تشير إلى الانتهاء من إعداد اتفاق مؤقت على تشكيل منطقة تجارة حرة. وفي الـ 27 من أكتوبر، مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، سينتقل الاتحاد الأوراسي وإيران إلى نظام تجاري جديد. إلا أن إيران لا تزال تخضع لضغط العقوبات الأمريكية والأوروبية.

كيف ترى إيران الآفاق الاستراتيجية للتعاون مع الاتحاد الأوراسي؟

في إيران، يعتقدون بأن روسيا تلعب دوراً مهيمناً في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.لكن تصورهم عن كيفية التعاون مع هذا الاتحاد لا يزال ضعيفا، لأن لديهم حدودا مشتركة فقط مع أرمينيا.

في الوقت نفسه، يقول الخبراء الإيرانيون إنه سيكون من المثير للاهتمام بالنسبة لهم التفاعل معالاتحاد الاقتصادي الأوراسيفي إطار أي علاقات شراكة، ويتوقعون، على المدى الطويل، الانضمام إلى الاتحاد.

موقفهم منه إيجابي، ويقولون إن لديه مستقبلاً، في حال ساد التعامل بندية بين جميع أعضاء المنظمة، ولم يكن هناك انتهاك للحقوق الاقتصادية، ناهيكم بالسياسية. ويرون أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يجب أن يركز بشكل أكبر على الدول الأوروآسيوية، وعلى بلدان آسيا، وليس على دول أوروبا.

في الوقت نفسه، يعتقد الأوروبيون بأنهم إذا لم يفرضوا عقوبات على إيران، فإن طهران ستتطلع إلى الغرب وليس إلى الشرق. لكن الإيرانيين اختبروا ذلك طوال العقد الأول من هذا القرن، ويدركون جيدا أنها مسألة وقت، وسيكون من العسير جدا فصل إيران عن الجزء الشرقي من أوراسيا. كيف تتعاون إيران مع الاتحاد الأوروبي، الذي هو نفسه يخشى العقوبات الأمريكية؟ كل شيء مترابط بشكل وثيق هنا. والإيرانيون، يدركون الآن أن هناك فرصا للتعاون مع الاتحاد الأوراسي..

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