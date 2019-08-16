انفصاليو اليمن مستعدون لمساعدة حفتر

تحت العنوان أعلاه، كتب رافيل مصطفين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول إعلان "المجلس الانتقالي الجنوبي" في اليمن الاستعداد للقتال مع حفتر ضد الإخوان المسلمين.

وجاء في المقال: استؤنف القتال، في ليبيا، بعد هدنة استمرت ثلاثة أيام بمناسبة عيد الأضحى. وفقا لـ"أسوشيتيد برس"، شنت طائرات الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، غارات جوية على أطراف طرابلس. عشية ذلك، أعلن الانفصاليون في اليمن استعدادهم لمساعدة قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، والسيطرة على العاصمة.

وكان حفتر قد دخل مع خصومه في هدنة بعدما وصلت حدة القتال إلى أعلى مستوياتها منذ بداية هجوم قواته في أبريل على العاصمة. وبدأت الأعمال الحربية تتجاوز حدود طرابلس الكبرى، وتنتشر إلى مناطق أخرى من البلاد. وهناك ميل واضح نحو مشاركةٍ أعمق للاعبين الخارجيين، وخاصة تركيا، في الصراع الليبي. فأنقرة ترى أن الحرب الحالية في ليبيا ليست أهلية، إنما عصيان فريق حفتر لـ"السلطات الشرعية" الوحيدة في ليبيا بقيادة السراج.

على الأرجح، لا تعود رغبة المجلس الانتقالي الجنوبي (اليمني) في مساعدة الجيش الوطني الليبي إلى تعاطف قادة هذه المنظمة مع حفتر ورفاقه، إنما إلى رغبة شديدة في توجيه ضربة لحزب "الإصلاح" المرتبط بالإخوان المسلمين، والذي يتمتع بدعم من تركيا وقطر. من الواضح أن أنقرة والدوحة لم تزعجا فقط قائد الجيش الوطني الليبي (فبعض المراقبين يعتقدون بأنه لولا دعم الجيش التركي والمساعدات المالية القطرية لحكومة السراج، لحسم حفتر أمر العاصمة منذ فترة طويلة)، إنما وخصوم "الإصلاح" في اليمن، بمن فيهم المجلس الانتقالي الجنوبي.

وأيا يكن الأمر، فقد أعلن نائب رئيس المجلس الانتقالي، هاني بن بريك، عن استعداده مشاركة "الأخوة في ليبيا المعرفة والخبرة المتراكمة" ومساعدة حفتر في السيطرة على طرابلس. ومن الواضح أن هذه المساعدة لن تسعد الأمم المتحدة أو الأطراف الخارجية الأخرى، إنما على العكس، ستزيد من تعقيد الوضع في ليبيا. فإعلان المجلس الانتقالي الجنوبي يشير إلى خطر تصاعد النزاع من خلال مشاركة لاعبين خارجيين جدد فيه.

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