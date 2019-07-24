خمس طائرات وثلاثة آراء

تحت العنوان أعلاه، كتب ميخائيل كوروسيكوف، في "كوميرسانت"، حول الاتهامات المتبادلة بين كوريا الجنوبية واليابان وروسيا في انتهاك الأجواء وقلة الانضباط.

وجاء في المقال: سلمت موسكو الملحق العسكري الكوري الجنوبي في روسيا، مساء الـ 23 من يوليو، مذكرة احتجاج على سلوك المقاتلات الكورية فوق بحر الصين الشرقي؛ ووصفت وزارة الدفاع الروسية أعمال القوات الجوية الكورية الجنوبية بـ"الشغب الجوي". فقد انطلقت المقاتلتان الكوريتان F-15 و KF-16 في الصباح لاعتراض الطائرتين الروسيتين A-50U و Tu-95MS، اللتين نفذتا دورية مشتركة في المنطقة مع الصين. ووفقا لسيئول، انتهكت A-50U المجال الجوي الكوري مرتين.

رفضت وزارة الدفاع الروسية جميع هذه الادعاءات، قائلة إن "دوريات مشتركة نفذت بهدف تعميق وتطوير العلاقات الروسية الصينية ... وتعزيز الاستقرار الاستراتيجي العالمي". وتحدثت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشونين، عن "جيرة طيبة" بين الصين وكوريا الجنوبية، وقالت إن "منطقة تحديد الهوية لا تنتمي إلى أي دولة، ووفقا للقانون الدولي، هناك حرية طيران في فضائها".

فيما قال مصدر عسكري دبلوماسي لـ "كوميرسانت"، إن الهدف من المناورات المشتركة كان "اختبار ردة فعل القوات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وأضاف: "لقد اعتقدوا (الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في المنطقة) أنهم قادرون على مضاعفة إمكاناتهم القتالية، دون أي رد، بالقرب من الحدود الروسية. وهذا كان نوعا من الرد". في السنوات الأخيرة، زادت الولايات المتحدة فعليا من وجودها العسكري في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتكثفت هذه العملية منذ تولى دونالد ترامب مهام منصبه في واشنطن. ففي ديسمبر 2018، تم نقل القاذفات الاستراتيجية الأمريكية B-52H Stratofortress إلى القاعدة الأمريكية في جزيرة غوام. وفي مارس، أجرت تدريبات مشتركة مع القوات اليابانية فوق مياه بحر الصين الشرقي.

كما رأى كبير الباحثين في معهد دراسات الشرق الأقصى التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فاسيلي كاشين، في تصرفات كوريا الجنوبية محاولة، "بطلب من أصدقائها الأمريكيين"، لمنع التنسيق الجديد الروسي الصيني في المجال العسكري.

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