سفن حربية يابانية بصدد التوجه إلى شواطئ إيران

كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول مناقشة اليابان مسألة المشاركة في تحالف تقوده واشنطن لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وجاء في المقال: في اليابان، يناقشون ما إذا كان الأمر يستحق الانضمام إلى التحالف الأمريكي لضمان إمدادات النفط من الخليج. يقول أنصار التدخل في الحزب الحاكم إن مصالح الدولة على المحك. وقال نائب الأمين العام للحزب الديمقراطي الليبرالي، كويتشي هاغيودا: "لا يمكننا التصرف كما لو أن الأمر لا يعنينا. فالتعاون مع المجتمع الدولي مهم بالنسبة لنا. حوالي 80 % من السفن التي تحمل النفط إلى اليابان تمر عبر مضيق هرمز".

لكن المعارضة تقول: يحظر القانون إرسال قوات للمشاركة في صراع محتمل مع إيران. كما أن قرب انتخابات مجلس الشيوخ بالبرلمان، التي من المقرر إجراؤها في الـ 21 من يوليو، يعقّد الوضع.

وفي الصدد، قال البروفيسور في معهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، دميتري ستريلتسوف، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "عشية انتخابات مجلس المستشارين، تغدو الحكومة شديدة الحساسية لأي خطوات قد تؤثر على نتائج التصويت. إرسال مجموعة سفن إلى مضيق هرمز يمكن أن يحقق مزايا وعيوب للحكومة. المزايا، هي تأكيد سياسة آبي النشطة في الساحة الدولية، وتعزيز نفوذ اليابان في العالم من خلال الاعتماد على القوة العسكرية. ينتهج آبي هذه السياسة منذ وقت طويل؛ ومن جهة أخرى، فلا تزال هناك طبقة مسالمة قوية وسط الناخبين، في اليابان، تعارض استخدام قوات الدفاع عن النفس خارج البلاد. لذلك وقع آبي، كما يقال، بين نارين. ومن الصعب التنبؤ بنتيجة التصويت والقرار الذي ستتخذه الحكومة".

لكن، بما أن الحكومة تعتمد بشكل أساسي على الفئات ذات النزوعات القومية وسط الناخبين، فإن احتمال وصول السفن اليابانية إلى الشرق الأوسط كبير، كما يقول ستريلتسوف.

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