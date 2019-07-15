نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول عقوبات أمريكية جديدة تعدها واشنطن ضد أنقرة بعد اقتنائها منظومة الدفاع الجوي الروسية وخشيتها من قدرة هذه المنظومة على كشف أسرار عسكرية.

وجاء في المقال: تخطط الولايات المتحدة للإعلان، الأسبوع المقبل، عن فرض عقوبات على تركيا لحيازتها أنظمة الصواريخ الروسية إس-400. فقد نشرت وكالة بلومبرغ هذه المعلومات عشية الـ 13 من يوليو، نقلاً عن مصادرها الخاصة.

ووفقا للوكالة، اختار مستشارو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عددا من العقوبات التي سيتم فرضها على أنقرة لشرائها أنظمة الدفاع الجوي الروسية. وتم النظر في ثلاثة خيارات من العقوبات "متفاوتة الشدة".

وسبق أن حذرت وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية تركيا مرارا من العواقب المحتملة لشرائها إس-400. واقترح الكونغرس الأمريكي منع تركيا من الحصول على طائرات F-35 المقاتلة من الجيل الخامس. فالولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون في الناتو يخشون من أن تكون رادارات إس-400 قادرة على اكتشاف طائرات F-35، وتتبّعها، الأمر الذي سيجعلها أقل قدرة على التخفي أمام الأنظمة الروسية في المستقبل.

منذ فترة طويلة، تحاول الولايات المتحدة إقناع تركيا بالتخلي عن شراء المنظومة الروسية، ولا تفوّت فرصة لإخافة حليفتها في الناتو بعقوبات محتملة عليها. فوفقا لخبراء "أوراسيا ديلي"، يخشى الأمريكيون من إمكانية استخدام رادار إس-400 لجمع بيانات عن حركة طيران الناتو.

وفي الصدد، قال أستاذ العلوم السياسية الألماني توماس إيغير، إن صفقة توريد هذه الأنظمة الدفاعية ستفسد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة. وبفضل هذه الصفقة مع تركيا، "ستستمر مكانة موسكو في الارتقاء بسرعة في العالم، وستتمكن القوات الروسية من الوصول إلى بيانات سرية".

بالمحصلة، وفقا لإيغير، سوف تضطر واشنطن إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب شراء السلاح الروسي. وهو لا يستبعد أن تدفع التناقضات في المصالح، حول الصواريخ الروسية، تركيا إلى مغادرة حلف شمال الأطلسي، ما يشكّل برأيه "خسارة جيواستراتيجية كبيرة" (بالنسبة لألمانيا، على الأرجح).

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