"عودة روسيا إلى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا ستغير علاقتها بالاتحاد الأوروبي"، عنوان لقاء في "أوراسيا إكسبرت"، مع الباحث السياسي الفرنسي ايمريك شوبراد حول أحقية الموقف الروسي.

وجاء في اللقاء: في نهاية يونيو، استعادت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حقوق روسيا في المنظمة تحت جوقة استياء دول البلطيق وأوكرانيا وجورجيا.

وفي الصدد، التقت "أوراسيا إكسبرت" المحلل السياسي الفرنسي، النائب في البرلمان الأوروبي من فرنسا، في 2014-2019، امريك شوبراد، فقال، في الإجابة عن سؤال:

صوتت ألمانيا وفرنسا ودول أخرى على عودة الوفد الروسي. كيف يمكن تفسير ذلك؟

مزيد من الدول تدرك أن التبعية للولايات المتحدة في سياسة العزلة ضد روسيا ليست فقط غير عادلة، إنما ولها نتائج عكسية، فهي لا تخدم السلام والتجارة الدولية.

منذ فُرضت العقوبات الغربية على روسيا في العام 2014، بقيت موسكو تتحلى بالمسؤولية والعقلانية. كانت ردة فعل روسيا عادلة، حيث حافظت على الإحساس بالحدود وعدم الرد على الاستفزازات. لقد كسبت روسيا دائما المعارك على المدى الطويل. هذه إحدى سماتها التاريخية.

يقول رئيس أوكرانيا السابق، بترو بوروشينكو، إن عودة موسكو إلىالجمعية البرلمانية لمجلس أوروباهي الخطوة الأولى نحو الاعتراف الأوروبي بشبه جزيرة القرم كإقليم روسي. هل تعتقد بأن هذا ممكن؟

من الصعب في الوقت الحالي أن نقول على وجه اليقين ما إذا كانت عودة روسيا خطوة نحو الاعتراف بالسيادة الروسية على شبه جزيرة القرم. ومع ذلك، يمكن القول إن هذه هي الخطوة الأولى نحو تطبيع العلاقات مع روسيا. هذا ما تريده العديد من الدول الأوروبية الآن.

من المحتمل أن تستغرق مسألة قبول الواقع التاريخي لشبه جزيرة القرم مزيدا من الوقت، لكن يصعب الوقوف في وجه التاريخ. القرم، تاريخيا روسية. أنا مقتنع بيوم سيأتي يعترف فيه المجتمع الدولي بهذه السيادة، وأن أوكرانيا ستعترف بذلك في نهاية المطاف. الشعبان الروسي والأوكراني شقيقان. يجب أن يعود الوفاق بينهما. السياسة الأورو- أمريكية هي التي خلقت عن قصد هذا الصراع بين الجارتين. وهو عديم المعنى.

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