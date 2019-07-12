ترامب يغمر الدوحة بالمديح والسلاح

صوبوا باتريوت نحو مضاعفة التبادل التجاري، عنوان مقال ماريانا بيلينكايا ويليزافيتا ناعوموفا، في "كوميرسانت" حول تمجيد ترامب للشراكة مع قطر، وشراء الأخيرة مزيد من السلاح الأمريكي

وجاء في المقال: خلال محادثاتهما في واشنطن، اتفق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، على مضاعفة التبادل التجاري. وفي هذا المنحى تشتري الدوحة منظومات NASAM وPatriot. علما بأن Patriot PAC3 نظير للنظام الصاروخي الروسي المضاد للطائرات إس-400، الذي سبق أن أبدت قطر اهتماما بامتلاكه.

ففي فبراير، نقلت "إنترفاكس" عن إدارة التعاون العسكري-التقني الفدرالية أن مشاورات تقنية تجري مع قطر حول توريد إس-400، وفي مارس أكد وزير الخارجية القطري، محمد آل ثاني، محادثات الأخصائيين التقنيين. ولكنه، في الوقت نفسه، قال إن قطر لم تصل بعد إلى فهم نهائي بشأن إس-400.

إلى ذلك، فمصادر "كوميرسانت" في موسكو والدوحة تشك في أن يتم إبرام هذه الصفقة. أحد أسباب ذلك، مشكلة التسديد في ضوء العقوبات الأمريكية. ويبدو أن ردة فعل واشنطن على شراء أنقرة المنظومة الروسية تركت انطباعا محددا لدى الدوحة. فلن تغامر الدوحة بشراكتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة على خلفية مقاطعة الدول العربية الأربع.

إلى ذلك، فالعلاقات الروسية القطرية ليست على مستوى أن تضر بها الاتفاقات بين واشنطن والدوحة، فيما الشراكة المتنامية بين قطر وإيران تتناقض مع خطط الولايات المتحدة.

إحدى أهم أفكار دونالد ترامب، الحصول على دعم حلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة. وقد نوقش ذلك، في السياق السوري وآخر الخطط الأمريكية لإنشاء تحالف بحري في مضيق هرمز ومضيق باب المندب لضمان حرية الملاحة قبالة سواحل إيران واليمن.

إنما من المستبعد أن تصبح قطر شريكا للولايات المتحدة في هذا المشروع، بالنظر إلى التعاون بين الدوحة وطهران. فهذه العلاقة كانت أحد أسباب مقاطعة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر لقطر. وفيما راهنت الرياض على ضغط واشنطن على الدوحة، اختارت إدارة ترامب الحفاظ على علاقات ودية مع قطر.

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