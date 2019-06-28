على بوتين مساعدة ترامب في كسب الانتخابات

تحت العنوان أعلاه، كتب دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول ضرر اللقاء بين الزعيمين الروسي والأمريكي، على دونالد ترامب، ما لم يضمن الأخير فوزا ساحقا فيه.

وجاء في المقال: من المرجح أن يُعقد اجتماع بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة، فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، في قمة مجموعة العشرين في أوساكا.

فقد قال ممثل للإدارة: "الرئيس ينتظر اجتماعا مع الرئيس بوتين في مجموعة العشرين". لكن مصدرا في الإدارة الأمريكية أكد عدم وجود جدول أعمال رسمي أو تاريخ معين أو تحديد لمدة الاجتماع، وأن الموضوعات التي حُكي عنها لا تزال افتراضية.

وفي الصدد، قال نائب مدير المعهد الوطني لتطوير الإيديولوجيا الحديثة، إيغور شاتروف: لم يعد لدى الجانب الروسي، منذ فترة طويلة، ثقة في أن ترامب قادر على الوفاء بوعوده.

لا أحد يعرف العذر الذي سيجده ترامب للتنصل في اللحظة الأخيرة، ويستخدمه لاحقا في حملته الانتخابية. إطار الحملة الانتخابية، هو الذي سيحدد، من الآن فصاعداً، تصرفات ترامب على الساحة السياسية الخارجية والداخلية.

ما الذي يمنع الرئسين من الاجتماع هذه المرة؟

لا معنى للاجتماع في غياب جدول أعمال بنّاء. سبق أن كان هناك اجتماع تمهيدي في هلسنكي. الآن، من الضروري التفاوض على شيء ما. على ماذا؟ ليست هناك قضية واحدة ينحو فيها موقفا روسيا والولايات المتحدة إلى التقارب.

فمن يحتاج أكثر، إذن، إلى هذا الاجتماع، ولماذا؟

القوتان النوويتان العظميان ملزمتان بتسوية العلاقات. هذا جزء لا يتجزأ من مسؤوليتهما عن الأمن الدولي، الذي تتحمله روسيا والولايات المتحدة بالقدر نفسه، كعضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي. بوتين، مستعد لمثل هذا الحوار. فهل ترامب مستعد، وقد بدأ حملة انتخابية جديدة، وهو، في الواقع، ما زال يتبرأ من سباقه الرئاسي السابق؟ كل تلك الحواجز التي نجح، المرة الأولى، في تجنبها، وعلى رأسها تهمة التواطؤ مع روسيا، تعود إلى الظهور على جدول الأعمال. في مثل هذه الحالة، الحوار مع بوتين ضروري لترامب وفي الوقت نفسه ليس في مصلحته إطلاقا. هو ضروري في حال تمكن ترامب من تقديم نتائجه كانتصار ساحق له. فهل تتخيلون مثل هذا التطور؟ شخصيا، لا أستطيع تخيل ذلك! وهكذا، فأي سيناريو آخر ضار لترامب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة