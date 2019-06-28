خطة ترامب للسلام وحتمية الحرب في الشرق الأوسط

تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا، حول تزامن ترويج "صفقة القرن"، مع الانتخابات الإسرائيلية وانطلاق الحملة الرئاسية الأمريكية، ما يجعل الحرب ورقة انتخابية.

وجاء في المقال: تأزف نهاية مؤتمر البحرين "السلام من أجل الرخاء"، المنوط به مناقشة ما وصفته الولايات المتحدة بالجزء الاقتصادي من خطة السلام للتسوية الفلسطينية الإسرائيلية أو "صفقة القرن".

تجدر الإشارة إلى عقبة جديدة إسرائيلية أضيفت إلى العقبة الفلسطينية المتمثلة بالموقف السلبي القاطع للقيادة الفلسطينية من المبادرة الأمريكية. فلم تتمكن إسرائيل من تشكيل ائتلاف حاكم، يُظهر للعالم حكومة يمكن التخطيط معها على الأقل على المدى المتوسط. كل الدلائل تشير إلى أن الكشف الكامل عن محتوى "صفقة القرن" سوف يتأجل مرة أخرى. فـ "الانتخابات المزدوجة - 2019" في إسرائيل، تعقبها بداية الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية للعام 2020. لذلك، يتعين القبول مبدئيا بالأحكام الاقتصادية للخطة.

وعليه، فثمة محللون في واشنطن ينصحون إدارة ترامب بالتركيز على "إجراءات الاستقرار العاجل"، انطلاقا من أن أجندات الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية القادمة ستعرقل أي خطوات نحو خطة سلام في المستقبل المنظور. من هذه التدابير، إطلاق مشاريع اقتصادية في المناطق الفلسطينية، بما في ذلك قطاع غزة، بالإضافة إلى تعزيز الأمن في الضفة الغربية والقدس الشرقية والجيب الفلسطيني الذي تحكمه حماس. كيف سيحدث ذلك في الممارسة العملية، لا أحد يعرف الآن، سواء في واشنطن أو في تل أبيب والقدس.

ومما يزيد من تعقيد مهمة الدفع بـ "صفقة القرن" عدد من العوامل الإقليمية. فالعرب، بوصفهم الممولين الرئيسيين والرعاة السياسيين للفلسطينيين، ليسوا في مزاج الخوض في تسوية أعمق للنزاع المديد، والمغامرة بتخريب العلاقات التي تحسنت بشكل ملحوظ مع إسرائيل، بوصفها القوة الضاربة المنتظرة في الصراع العسكري مع إيران.

على عتبة الشرق الأوسط، تلوح في الأفق حتمية حرب واسعة النطاق. هذا يضع موضع الشكك ليس فقط إمكانية جذب استثمارات بمليارات الدولارات للجزء الاقتصادي من خطة السلام، إنما أفق "صفقة القرن" المرعية من دونالد ترامب.

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