"بومة هاري بوتر" ستساعد قوات بوتين على مراقبة العدو

قالت صحيفة Daily Mirror، إنه تم خلال منتدى "الجيش 2019" الذي تجري فعاليته في ضواحي موسكو، عرض طائرة استطلاع مسيّرة روسية جديدة.

وهذا "الدرون"، الذي يشبه "البومة القطبية من الكتب والأفلام حول هاري بوتر"، تم تصميمه ليقترب بهدوء من أهداف العدو ويوجه المدفعية أو الطائرات نحوها.

وأضافت الصحيفة أن "قوات فلاديمير بوتين المسلحة، حصلت على سلاح استطلاع وتجسس جديد".

وذكرت أنه تم خلال منتدى "الجيش 2019"، عرض طائرة دون طيار روسية، صممت على شكل بومة قطبية، شبيهة "بالبومة هوديج" ( من فيلم هاري بوتر).

وترى الصحيفة، أن هذا الشكل غير المعتاد لـ "الدرون"، يهدف إلى تضليل العدو وإرباكه، ومنح الجهاز إمكانية الاقتراب بشكل خفي وبهدوء من المنشآت الرئيسية خلال العمليات القتالية.

ويمكن لشخص واحد نقل واستخدام هذا الدرون، مع استخدام جهاز ليزري بداخله لتوجيه نيران المدفعية والطيران الحربي. ويبلغ وزن هذه "البومة" – 5 كلغم ويمكنها البقاء 40 دقيقة في الجو.

ويعتقد مصممو الدرون، أن هذا التمويه الذكي، يجعله مخفيا أكثر من الدرونات الأخرى. ومن المحتمل جدا أن يتم استخدام هذه "البومة" في منطقة القطب الشمالي، حيث تعزز القوات المسلحة الروسية تمركزها هناك بشكل ملحوظ.

وأضافت الصحيفة، أن "الدرون" صمم على شكل صقر خصيصا للجيش الروسي. وهذا الجهاز الذي لم يعرض بعد، يمكنه تقليد صراخ الطيور الجارحة، لذلك يمكن استخدامه لتخويف وطرد الطيور من منطقة المطارات.

وذكرت الصحيفة، أن الجهازين المذكورين – البومة والصقر- صمما في المؤسسة التكنولوجية الابتكارية "ERA" في منطقة "أنابا" جنوبي روسيا.

وحسب الصحيفة، فإن المؤسسة أنشئت بإيعاز ورعاية شخصية من الرئيس فلاديمير بوتين، بهدف إنتاج تكنولوجيات متقدمة رائدة للجيش الروسي.

المصدر: russian.rt

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