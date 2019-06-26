أنذروا إيران بتفجير أنابيب النفط السورية

نشرت "أوراسيا ديلي"، مقالا حول تخريب أنابيب نقل النفط البحرية إلى مصفاة بانياس السورية، مشيرة بإصبع الاتهام إلى الجهة التي قامت بتفجيرها.

وجاء في المقال: ظهرت في شبكة النت صور لأنابيب نفط مفجرة في سوريا. الحديث يدور عن أنابيب بحرية في منطقة بانياس، على ساحل البحر المتوسط، ​​بين محافظتي طرطوس واللاذقية...

تُظهر الصور أن خطوط الأنابيب لم تتلف صدفة، إنما تم تفجيرها. وتكمن أهمية هذه الخطوط تزود مصفاة تكرير النفط في بانياس بالمواد الخام من الناقلات. وهي الآن المصدر الرئيس للطاقة الاستراتيجية في سوريا، الذي يحاولون قطعه، وبالدرجة الأولى الولايات المتحدة الأمريكية.

أما خلفية ذلك، فوفقا لمدون تحت اسمTanktrackers ، قامت ناقلتان من إيران،TRUE OCEAN و SABITI ، بتسليم ما يقرب من مليون برميل من النفط إلى بانياس السورية يومي 5 و11 مايو.

وكتب مدون آخر في تويتر تحت اسم Lost weapon : "سوف يشك الناس في إسرائيل والولايات المتحدة، لكنني لا أستبعد تركيا. قد يكون هذا نوعا من رد (أنقرة) على قصف (نقطة المراقبة التركية) في إدلب من دون أي خطر بالتصعيد.. يوجد في تركيا غواصون جيدون جدا في الاستخبارات والوحدات الخاصة".

في وقت سابق، أعلنت وزارة النفط السورية أن التسرب حدث في خمسة خطوط أنابيب نقل بحرية في الـ 22 من يونيو. عثر الغواصون على خمس أماكن تسرب ووجدوا أضرارا في الأنابيب. علما بأن هذا التخريب يحدث في سوريا لأول مرة. قد يكون الهجوم على خطوط أنابيب النفط محاولة لإغراق سوريا في أزمة اقتصادية أكبر، طالما فشلت الإطاحة بالسلطات الحالية بالوسائل العسكرية.

ومع ذلك، فإن احتمال مشاركة وحدات تخريبية تابعة للبحرية الأمريكية في المنطقة غير مستبعد. فقد يكون تعطل أنابيب النفط في منطقة بانياس السورية بمثابة تحذير لإيران بعد حوادث ناقلات النفط المعروفة في منطقة الخليج.

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