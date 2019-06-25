هل ينجح اجتماع القدس في تغيير موقف روسيا من إيران؟

"أمريكا وجهت ضربة لآية الله"، عنوان مقال ماريانا بيلينكايا، في "كوميرسانت"، عن اجتماع القدس الأمني الثلاثي، ومحاولات إقناع موسكو بخطورة إيران وضرورة إخراجها من سوريا.

وجاء في المقال: فرضت واشنطن، الاثنين، عقوبات جديدة على طهران، لا تقتصر على التدابير الاقتصادية وحدها. فالولايات المتحدة، تحشد تحالفا قادرا على مواجهة التهديد الإيراني. وقد تحدث الرئيس دونالد ترامب عن "خطين أحمرين"، يعنيان الولايات المتحدة، هما برنامج إيران النووي ودعمها للإرهابيين في جميع أنحاء العالم. ويحاول الأمريكيون، بدعم من الإسرائيليين، إقناع روسيا، بعدم جواز الثقة في طهران.

وهكذا، فالوجود الإيراني في سوريا كلن الموضوع الرئيس لمحادثاتٍ في القدس، على مدى يومين، بين سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وزميليه الإسرائيلي والأمريكي.

في جميع المباحثات الروسية- الأمريكية، أو الروسية- الإسرائيلية، يُطلب من موسكو (أو ينصحونها بشدة) بالتخلص من الوجود الإيراني في سوريا. أما في موسكو، فعلى جميع المستويات، من وزارة الخارجية إلى الرئيس فلاديمير بوتين شخصيا، يرفضون رفضا قاطعا هذا الاحتمال.

الصيف الماضي، تمكنت روسيا من إقناع إيران بسحب قواتها بعيدا عن الحدود السورية مع إسرائيل. في المقابل، أعطت الولايات المتحدة وإسرائيل الضوء الأخضر لعملية عسكرية سمحت لدمشق باستعادة جنوب سوريا. هذه المرة، قد يكون هناك أيضا تنازلات في قضايا تكتيكية تناسب الجميع.

في الوقت نفسه، فما زالوا في موسكو كما كانوا قبل عام، وعلى مختلف المستويات، يؤكدون أنهم لا يستطيعون إجبار دمشق على الانفصال عن طهران، ولا ينصحون بالحديث مع إيران من موقع القوة. إلا أن للولايات المتحدة موقفا آخر.

وكما سبق أن قال المبعوث الخاص الأمريكي إلى الشأن الإيراني، بريان هوك، للصحفيين، إنهم في واشنطن يعتقدون بأن العقوبات تشكل ضربة لقدرة إيران على تمويل قواتها المسلحة وحلفائها في المنطقة. ووفقا له، إذا لم توافق طهران على المفاوضات، فسوف تستمر في رؤية اقتصادها ينهار.

وأكد هوك أن العقوبات أثبتت فاعليتها في "عزل إيران" أكثر من خطة العمل الشاملة المشتركة (الصفقة النووية)، التي وقّعت في العام 2015 من قبل "الستة الكبار" (أعضاء مجلس الأمن الدولي الخمسة وألمانيا) مع إيران حول الحد من برنامجها النووي.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة