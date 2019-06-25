يريدون ضم روسيا إلى التحالف المعادي لإيران

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول المتوقع من المحادثات الأمنية بين روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء في المقال: من المتوقع أن يشكل الوجود العسكري الإيراني في سوريا القضية الرئيسية في المحادثات بين روسيا والولايات المتحدة وإسرائيل، التي تعقد أيام 24 و 26 يونيو في القدس. من الواضح أن المبادرين الرئيسيين للضغط على طهران سيحاولون إقناع موسكو بخطورة السياسة الإيرانية. إلا أن سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف، الذي يشارك في الاجتماع من الجانب الروسي، وعد بأن تؤخذ مصالح إيران في الاعتبار خلال المباحثات مع زميليه الأمريكي والإسرائيلي.

أما في بيئة الخبراء، فيرون أن "لقاء القدس" يمثل مشكلة كبيرة لإيران. ففي الصدد، قال الباحث الزائر في مركز "رفيق الحريري" لدراسات الشرق الأوسط، فريديريك هوف، الذي سبق أن شغل منصب الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية للانتقال السياسي في سوريا: "أظن أن الاجتماع في القدس هو نتيجة لعلاقة جيدة بين الرئيس بوتين ورئيس الوزراء نتنياهو. وأظن أن الأخير يود إقناع واشنطن بأن القضية ذات الأهمية القصوى في سوريا هي وجود إيران". فطالما أن روسيا منحت إسرائيل حرية مهاجمة أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، فإن الجانب الإسرائيلي يريد أن يرى تعاوناً أوثق بين روسيا والولايات المتحدة في سياق الأزمة السورية.

وأضاف هوف: "إن نوع التعاون الذي تفكر فيه موسكو (وربما إسرائيل) هو اعتراف الأمريكيين بنظام بشار الأسد، والانسحاب الأمريكي من المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، والدعم الأمريكي لإعادة الإعمار الوطني (في سوريا) بمساعدة النظام. من الصعب جدا على الولايات المتحدة قبول ذلك، لأن الموقف الأمريكي يتلخص في حقيقة أن الأسد، بسجل جرائمه ضد الإنسانية عموما، يلهم داعش و"يمنحها" مزيدا من المجندين. تعتقد واشنطن أيضا بأن الصلة بين إيران والأسد عضوية: فسوف يخاف النظام على مستقبله في غياب إيران وحزب الله".

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