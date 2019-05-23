"ما حاجة ترامب إلى أوكرانيا: في إسرائيل أعلنوا هزيمة الغرب"، عنوان مقال إيفان أبولييف، في "غازيتا رو"، حول إعلان رئيس سابق للاستخبارات الإسرائيلية عن هزيمة الغرب في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أعلن الرئيس السابق للاستخبارات الإسرائيلية "ناتيف"، ياكوف كيدمي، أن خطط الغرب لإضعاف روسيا "في الاتجاه الأوكراني" فشلت. حسبما نقلته وكالة الأنباء الفدرالية. وقال كيدمي: "الرئيس الأمريكي، لا يعرف أي شيطان جعل أوكرانيا تستسلم له، وما موقعها من المصالح الوطنية للولايات المتحدة".

وأضاف أن واشنطن سعت إلى الاقتراب من الحدود الروسية بعد الانقلاب في أوكرانيا، وأعدت لـ "المجيء بالأسطول والقواعد الأمريكية إلى روستوف"، لكنها لم تنجح. وبسبب ذلك، تغيرت سياسة الدول الغربية تجاه أوكرانيا.

ووفقا لرجل الاستخبارات الإسرائيلي، انهارت خطط "ما وراء ميدان" أوكرانيا و"الضربة القاضية لروسيا"، بل إن روسيا أصبحت أقوى، واهتمام الاتحاد الأوروبي بكييف في تراجع.

إلى ذلك، ففي العام 2018، ذكرت وسائل الإعلام نقلاً عن مصادر في الأوساط الدبلوماسية، أن السلطات الأوكرانية كانت تتفاوض مع الولايات المتحدة حول بناء قاعدة عسكرية أمريكية في البلاد، وأن السلطات الأوكرانية اقتدت بدول أوروبا الشرقية، في المطالبة بقاعدة عسكرية أمريكية على أراضيها.

ولكن، إذا ما أغلقت روسيا بحر آزوف، فسيؤدي ذلك إلى "حرب كبيرة" مع أوكرانيا. والقوات المسلحة الأوكرانية، في مثل هذه المواجهة، محكومة بالهزيمة. ذلك ما أقر به النائب السابق لرئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، إيغور رومانينكو. وقال إن الغرب لن يقاتل من أجل أوكرانيا ضد روسيا، لأن هذا محفوف بمخاطر نشوب حرب عالمية ثالثة.

بالإضافة إلى ذلك، صرح نائب وزير الأراضي المحتلة مؤقتا في أوكرانيا، غيورغي توكا، بأن كييف لا تملك الوسائل اللازمة لبناء قاعدة بحرية في بحر آزوف وليس لدى القوات المسلحة الأوكرانية القدرة على الرد على الأسطول الروسي بالوسائل العسكرية.

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