إسرائيل تقصف "مصياف" السورية بأحدث الصواريخ

"هل هو تهديد لـ"بانتسير"؟ اسرائيل استخدمت صاروخا جديدا في سوريا"، عنوان مقال ليديا ميسنيك، في "غازيتا رو"، حول استخدام إسرائيل الصاروخ Rampage، للمرة الأولى، ضد أهداف في سوريا.

وجاء في المقال: في آخر ضرباتها الجوية لمواقع في سوريا، استخدمت الطائرة F-16 Fighting Falcon الإسرائيلية للمرة الأولى الصاروخ Rampage ballistic air. ذلك ما كتبه المحلل العسكري Babak Tagvey من مالطا، في تغريدة وصف فيها هذا السلاح بأنه رد على بانتسير الروسي المضاد للطائرات.

الحديث يدور عن ضربات شنتها الطائرات الإسرائيلية على مواقع في منطقة مصياف بمحافظة حماة السورية في 13 أبريل. تم تنفيذ الضربة في الصباح الباكر من المجال الجوي اللبناني. اعترض نظام الدفاع الجوي السوري بعض الصواريخ، لكن بعضها وصل إلى الهدف.

تم إنتاج هذا السلاح من قبل الشركتين الإسرائيليتين(Israel Military Industries) IMS و

(Israel Aerospace Industries) IAI في يونيو من العام الماضي، ويبلغ مدى الصاروخ (جو-أرض) 150 كم، وطوله 4.7 متر، ووزن رأسه الحربي 150 كغ، وفقا لـYnetnews . ويخطط لدخول الصاروخ الخدمة في وقت لاحق من هذا العام.

وكما أوضح المدير العام ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة IAI للصواريخ وتكنولوجيا الفضاء، لمجلة Jane's العسكرية، بواز ليفي، فإن الرأس الحربي لـ Rampage الأسرع من الصوت والذي يعمل في جميع الأحوال الجوية لديه القدرة على التحكم في التشظي ودرجة التفجير. لهذا السبب، وصف الضربة بأن لها "دقة جراحية" وتتسبب في أضرار جانبية طفيفة... وأكد أن هذا السلاح جرى تكييفه لجميع أنواع المقاتلات التي تستخدم في الجيش الإسرائيلي، أو سوف تستخدم، ضد البطاريات المضادة للطائرات، ومقار العدو، ومستودعات الأسلحة والقواعد اللوجستية.

لهذا الصاروخ أهمية كبيرة للجيش الإسرائيلي، بالنظر إلى الأعمال القتالية النشطة التي تقوم بها إسرائيل في الجمهورية العربية السورية.

أما بالنسبة للمجمع المدفعي الصاروخي المضاد للطائرات "بانتسير إس" الروسي والذي قيل إنه قد تم تدميره بواسطة Rampage الإسرائيلي، فهو مصمم لحماية المنشآت المدنية والعسكرية على المدى القصير من أسلحة الهجوم الجوي في أي ظروف مناخية وراديو إلكترونية على مدار الساعة.

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