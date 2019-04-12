استهتار الولايات المتحدة: أين قرمكم من مرتفعات الجولان

عنوان مقال دميتري روديونوف، في "سفوبودنايا بريسا"، حول تبجح الولايات المتحدة بمعاييرها المزدوجة وانتهاجها مبدأ: الحق مع الأقوى.

وجاء في المقال: حث وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، على عدم مقارنة الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، بتبعية القرم لروسيا.

يُذكر أن الولايات المتحدة تتحدث للسنة الخامسة على التوالي عن "ضم" شبه جزيرة القرم من قبل روسيا، رافضة الاعتراف بأن انضمام شبه الجزيرة جاء ثمرة إرادة حرة من سكانها بعد الانقلاب الذي نظمته الولايات المتحدة نفسها في أوكرانيا. ومع ذلك، فليست الولايات المتحدة وحدها من لم تعترف بروسية القرم، إنما أغلبية العالم.

وفي الصدد، يرى المدير التنفيذي لمنظمة المراقبة CIS-EMO: "، ستانيسلاف بيشوك، ضرورة تجنب الحدين المتطرفين في التحليل السياسي.

أحد الحدين، هو تأكيد أن كل حالة في التاريخ فريدة من نوعها بحيث يستحيل مطابقتها أو حتى مقارنتها بحالات أخرى تبدو مشابهة إلى حد ما؛ والحد الآخر، معاكس، وهو الإيمان بالتشابه في كل مكان.

في رأيي، يمكن مقارنة الموقف من الجولان وشبه جزيرة القرم، لكن استخدام قصة لتأكيد قصة أخرى، يرتبط بالإرادة السياسية. المعايير المزدوجة، ممارسة شائعة في العلاقات الدولية، وفي حياتنا اليومية.

لماذا تطفو هذه المناقشة الآن في الولايات المتحدة؟

في المجتمع والوسط الإعلامي الأمريكي، الموقف من سياسة ترامب يحتمل أكثر من معنى. إسرائيل، دولة تحافظ عليها الولايات المتحدة على المستوى الرسمي على مدى العقود الماضية، إنما ليس هناك إجماع كامل على هذه السياسة. فأولئك الذين لا يرون في السياسة الأمريكية الموالية لإسرائيل صوابا يقارنون بين شبه جزيرة القرم والجولان للتأكيد على عدم اتساق سياسة واشنطن.

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