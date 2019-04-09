هل تجمع يد حفتر القوية حطام ليبيا

"خبير قدّر إمكانيات قوات حفتر في السيطرة على طرابلس"، عنوان مقال داريا رينوتشنوفا، في "فزغلياد"، حول حاجة ليبيا إلى يد قوية مثل يد حفتر تعيد لم أشلائها، فهل يسيطر على العاصمة؟

وجاء في المقال: الجمعة، أمر (المشير خليفة) حفتر قواته بشن هجوم على طرابلس "لتحرير المدينة من الإرهابيين". وبالمقابل، أمر رئيس الحكومة المعترف بها رسمياً، فايز سراج، جميع الوحدات الموالية لحكومته بالدفاع عن العاصمة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، بدأ قتال شوارع في ضواحي طرابلس.

وسوف يتمكن خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، من السيطرة على طرابلس، كما أشار المستعرب ألكسندر إغناتينكو، رئيس معهد الدين والسياسة، وقال: يتشكل انطباع بأن العملية العسكرية معدة بشكل جيد، فقدت حُشدت لها القوات والوسائل اللازمة، كما أنها مهيأة بشكل جيد سياسياً، فلها مسوغات سياسية حقيقية، وأهمها الحرب ضد الإرهابيين".

وأضاف: "إلى الآن، هناك معلومات متضاربة تأتي من منطقة المعركة. فعلى وجه الخصوص، ظهرت معلومات تفيد باستقالة أحد نواب رئيس الوزراء فايز السراج. إذا كان الأمر كذلك، فهذا يعني أن مجموعة السراج بدأت تنهار من الرأس.. وبعض الفصائل المسلحة، التي كانت قبل بدء العملية ضد حفتر، تنتقل الآن إلى جانبه. إذا لم أكن مخطئا، هم مقاتلون من مدينة مصراتة".

ولكن إغناتينكو، لفت إلى أن المعلومات الواردة أعلاه لم يتم تأكيدها بعد من جهات مستقلة.

إلى ذلك، فالسيطرة على طرابلس لا تعني نهاية الحرب الأهلية. ففي الوقت الحالي، يبقى السؤال ما إذا كان المشير سينجح في توحيد البلاد لاحقا، كما قال إغناتينكو، وأضاف: " حل الأزمة الليبية، بلا شك، يسير عبر طريق توحيد كل الحطام بيد واحدة قوية. ليس بالضرورة إعادة إنشاء دولة موحدة. قد تكون فدرالية، وحتى كونفدرالية. المشير حفتر هو تلك اليد القوية التي تظهر قدراتها هذه الأيام. لكن في العام 2011، تم تفتيت ليبيا إلى درجة أنها ستكون معجزة إذا نجح حفتر في إعادة توحيدها".

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