نتنياهو يلعب: توقيت الزيارة أهم من مضمونها

"بوتين لعب لفوز نتنياهو ورفاقه"، عنوان مقال إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول علاقة زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى موسكو بانتخابات الكنيست.

وجاء في المقال: قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خدمة كبيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية الانتخابات المقبلة للكنيست...

موعد المباحثات كان أهم من موضوعها. والمستقبل السياسي لإسرائيل الآن ليس أقل إثارة للاهتمام. ففي الـ 9 من أبريل، يجب أن يتقرر ما إذا كان سيظل نتنياهو رئيسا للحكومة، مع ذيل الملفات المتعلقة بتهم الفساد الذي يلاحقه.

لا يبقى أمام رئيس الوزراء الإسرائيلي خيار سوى لعب أوراقه الرابحة، على سبيل المثال، استعراض علاقاته الجيدة مع زعماء الدول الأخرى. وليس عبثا يسمى نتنياهو بـ"السيد أمن"، في إشارة إلى أولوية السياسة الخارجية لديه على الداخلية. وقد بينت الأيام الأخيرة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية قرر كسب نقاط انتخابية في موضوع آخر، هو ذكرى جنود جيش الدفاع. فخلال لقائه مع نتنياهو، أكد الزعيم الروسي أن الروس وجدوا زخاريا باومل. ومن المفارقات أن خصوم الدولة اليهودية ساعدوهم في ذلك.

وقال بوتين، متحدثا عن عملية البحث عن رفات باومل: "كما تعلمون، فإن عسكريينا مع الشركاء السوريين حددوا مكان دفنه".

وفي السياق، ذكّرت العضوة السابقة في لجنة السياسة الخارجية والدفاع بالكنيست، كسينيا سفيتلوفا، بأن آخر لقاء شخصي بين بوتين ونتنياهو جرى من وقت قريب، في فبراير، كما تحدثا بالهاتف، في الأول من أبريل. وقالت: "من غير المستبعد أن يكون للتوقيت الذي تم اختياره لهذا الاجتماع، قبل خمسة أيام من الانتخابات، تأثير في مجرى الأحداث. فهذا مهم بالنسبة لجزء من الجمهور الإسرائيلي. يقدم نتنياهو نفسه كمرشح وحيد يتمتع بصلات جيدة مع جميع القادة الدوليين تقريبا، من روسيا إلى أمريكا. وتلك الصور التي التقطت في موسكو سوف تخدم هذا الغرض".

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