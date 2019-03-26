ترامب يبيع أرضا سورية

"ترامب نظر إلى الضم من المرتفعات"، عنوان مقال يفغيني بودوفكين وبولينا خيمشياشفيلي، في صحيفة "آر بي كا" حول عواقب اعتراف ترامب بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.

وجاء في المقال: مجرد أن أعلن ترامب نيته الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان توالت الانتقادات الحادة من دول الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية وسوريا وغيرها.

فقد قال رئيس هيئة رئاسة مجلس السياسة الخارجية والدفاعية الروسي فيدور لوكيانوف، إن قرار رئيس الولايات المتحدة يلائم منطق سياسته في الشرق الأوسط. فالرئيس الأمريكي يثابر على دعم إسرائيل منذ بداية رئاسة نتنياهو.

وأضاف لوكيانوف أن ترامب بحاجة إلى خطوة ودية أخرى لكسب نقاط إضافية داخل الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الاعتراف بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان سيؤدي إلى تعزيز موقعه في عيون الإنجيليين المحليين. فممثلو هذه الطائفة في الولايات المتحدة كثيرون ويظهرون دعمًا ثابتا لإسرائيل كأرض مقدسة. وفقا لاستطلاع Pew Research، يدعم سياسات ترامب 69٪ من البروتستانت في الولايات المتحدة. وهناك، كما تقول إحصائيات العام 2014، من بين 62 مليون أمريكي، (25٪) إنجيليون.



إلى ذلك، فقد تزامن قرار ترامب مع حملة انتخابات الكنيست في إسرائيل، المقررة في 9 أبريل. وحسب لوكيانوف، فإن اعتراف الولايات المتحدة يخدم نتنياهو، الذي "يمثل تجسيدا للقوى الأكثر يمينية وتركيزا على الأمن في إسرائيل"، واستبعد أن يؤثر اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان بشكل كبير على تطور الأحداث في المنطقة، فـ "هذه الأرض تقع بحكم الأمر الواقع تحت السيطرة الإسرائيلية منذ 52 عاما، ولم تكن قضية عودتها إلى سوريا على جدول الأعمال".



ولفت لوكيانوف إلى أن اعتراف ترامب سوف يؤدي إلى تغيير حدود الدولة من طرف واحد، وهو أمر لا يعترف به نظريا المجتمع الدولي... ومن المستبعد أن تقدم روسيا على سابقة الاعتراف بمرتفعات الجولان، كما يرى لوكيانوف.

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