البرلماني المصري خالد يوسف يرد على أنباء هروبه من مصر

نشر المخرج والبرلماني المصري خالد يوسف، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، صورا لجواز السفر الخاص به، ردا على أنباء حول هربه من مصر أمس بعد القبض على ممثلتين إباحيتين.

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وجاء نشر الصور من البرلماني المصري، ليثبت فيه أنه في فرنسا منذ أسبوع مع زوجته وابنته، ولم يسافر مساء أمس هربا، قائلا: "آخر الأكاذيب في حملة تشويهي أنني سافرت أمس هربا.. أنا منذ أسبوع بباريس في زيارتي الشهرية لابنتي وزوجتي هذه آخر الأكاذيب أما عن أولها سأعرض كل الحقائق تباعا على الرأي العام والذي هو صاحب الحق الوحيد".

وزعمت وسائل الإعلام، مساء أمس، أن يوسف هرب بسبب علاقته بقصة القبض على الممثلتين منى فاروق وشيما الحاج، اللتان ظهرتا في الفيديو الإباحي الذي تم تصويره لهما بصحبة مخرج شهير، واعترافهما أن الأخير هو من غرر بهما ووعدهما بإسناد أدوار لهما.

المصدر: RT