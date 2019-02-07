مصر.. الحكم على 3 سوريين بالسجن المؤبد

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن المؤبد وغرامة 100 ألف جنيه لـ3 متهمين يحملون الجنسية السورية، لتهريبهم مواد مخدرة إلى داخل البلاد.

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وتعود بداية القضية لعام 2016، عندما وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بتهريب شحنة كبيرة من المواد المخدرة داخل أحد المراكب السياحية "يخت" عن طريق ميناء أبو قير شرقي الإسكندرية.

وداهم ضباط المباحث المركب المذكور عند وصوله إلى الميناء ، وألقي القبض على المواطنين السوريين، وبتفتيش المركب عثر على مليون و696 ألف قرص من مخدر "الكبتاغون" و"الامفيتامين" المدرجين على جدول الأدوية المخدرة، و3500 قطعة من مخدر الحشيش بالإضافة إلى مبالغ مالية.

المصدر: مصراوي