محكمة مصرية تصدر حكمها على ملكة جمال سوريا في إحدى القضايا

قضت محكمة مصرية ببراءة ملكة جمال سوريا السابقة، سارة نخلة، من تهمة ضرب والدة طليقها الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، يوم 17 أكتوبر الماضي في بيتها.

وضمت أوراق القضية أقوال المجني عليها، والتي قالت إنها توجهت لمنزل نجلها لإحضار أوراق خاصة بها، وتعرضت لاعتداء من المتهمة طليقة نجلها.

كما حوت أوراق القضية تقريرا طبيا يثبت إصابة المجني عليها في كتفها الأيمن وساقها اليسرى.

وباشرت النيابة التحقيقات، وأحالت المتهمة إلى محكمة الجنح التي أصدرت حكمها ببراءة الفنانة الشابة.

وأعربت سارة نخلة، في تصريح لموقع مصراوي، عن سعادتها بحصولها على حكم البراءة، أمس الاثنين.

وقالت نخلة: تفاجأت بالقضية المرفوعة ضدي، وعرفتها بالصدفة عقب عودتي من سوريا، حيث كنت في زيارة أهلي هناك".

وتابعت: "عندما عدت إلى مصر، عرفت بموضوع القضية، وطلبوا مني التنازل عن كل حقوقي الزوجية مقابل إسقاط الدعوى لكن والحمد لله، ربنا أظهر البراءة".

المصدر: مصراوي