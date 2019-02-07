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الأمم المتحدة: طرفا النزاع في اليمن اتفقا على حل وسط بشأن الحديدة

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الأمم المتحدة: طرفا النزاع في اليمن اتفقا على حل وسط بشأن الحديدة
Reuters ABDULJABBAR ZEYAD
مدينة الحديدة
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أعلنت الأمم المتحدة أن طرفي النزاع في اليمن اتفقا على حل وسط بشأن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة.

وجاء في بيان للأمم المتحدة في أعقاب مباحثات استمرت 3 أيام، أنه "تم الاتفاق على حل وسط أولي، وستكون هناك مشاورات لاحقة للطرفين مع قادتهما".

ولم يكشف البيان عن مزيد من التفاصيل حول الاتفاق، لكنه أشار إلى أن كل طرف أكد التزامه بتعزيز وقف إطلاق النار، فيما يستمر العمل على الاتفاق النهائي.

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وأشارت الأمم المتحدة إلى أن الطرفين "تعاملا بشكل بناء لحل مسائل منفردة، متعلقة بإعادة نشر قوات الطرفين وفتح الممرات الإنسانية"، لكن "التحديات لا تزال قائمة"، حسب البيان.

ومن المقرر مواصلة المباحثات الأسبوع المقبل لاتمام تفاصيل الاتفاق.

المصدر: رويترز

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