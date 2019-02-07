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"أسوشيتد برس": المغرب يجمد مشاركته ضمن التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن

أخبار العالم العربي

AFP
المغرب
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قال مسؤول حكومي مغربي اليوم الخميس إن المملكة أوقفت مشاركتها في العمليات العسكرية مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن.

وصرح المسؤول المغربي بأن بلاده لن تشارك في التدخلات العسكرية أو الاجتماعات الوزارية في الائتلاف الذي تقوده السعودية.

وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" أن المسؤول المغربي لم يذكر المزيد من التفاصيل، مضيفة أن الحكومة المغربية لم تكشف عن تفاصيل مشاركة قواتها في التحالف العربي ضد الحوثيين.

كما أفادت الوكالة بأن الرباط استدعت سفيرها لدى المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن حدة التوتر تصاعدت بين الرباط والرياض وسط مخاوف دولية بشأن الأعمال السعودية في حرب اليمن وقضايا أخرى.

وقال مسؤول مغربي ثان في تصريح لـ"أسوشيتد برس" إن السفير المغربي لدى السعودية تم استدعاؤه بعد تقرير نشرته محطة تلفزيونية سعودية.

وتحدث المسؤولان للوكالة الأمريكية شريطة عدم الكشف عن هويتهما.

المصدر: أسوشيتد برس

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