مشروع قانون جديد في مصر حول رواتب الشرطة

تقدم عضو مجلس النواب المصري اللواء ثروت سويلم، بمشروع قانون جديد لتعديل رواتب ومعاشات الشرطة كون وزارة الداخلية هيئة نظامية مدنية.

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وأوضح النائب في البرلمان المصري في المذكرة الإيضاحية أنه يجب إضافة عبارة "ذات كادر خاص"، كشرط لإعادة النظر في معاشات ومرتبات جنود وضباط الوزارة، بعد الحصول على توقيع أكثر من 100 نائب.

وأكد سويلم، أنه من حق رجال الشرطة أن يكون لهم "كادر خاص" مثل العديد من الفئات والقطاعات في المجتمع.

المصدر: الدستور