السعودية.. وفاة الفريق سعود عبد العزيز الهلال

أعلنت وسائل الإعلام السعودية، عن وفاة مدير الأمن العام السابق الفريق سعود بن عبدالعزيز الهلال، بعد رحلة علاجية في الخارج.

وبدأ الفريق سعود، حياته المهنية ضابطا في الشرطة، ثم انتقل إلى العمل في إدارة البحث والتحري، وعين بعد ذلك مديرا لشرطة العليا والسليمانية، إلى أن صدر قرار من مدير الأمن العام بإعادته للبحث والتحري مديرا عاما في شرطة العاصمة الرياض.

وانتقل الفريق سعود هلال، للثقة التي حظي بها من قادته، للعمل مديرا للدوريات الأمنية في الرياض، وتمكن من تطوير هذا المرفق حتى تمت ترقيته وبشكل استثنائي لرتبة عميد للنجاحات التي حققها في وقت وجيز.

المصدر: وكالات