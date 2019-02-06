ترحيب فلسطيني حذر بتلميحات غانتس

أبدى المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني ترحيبا حذرا بتصريحات رئيس الأركان الإسرائيلي السابق بيني غانتس المرشح للانتخابات المقبلة،حول إمكانية انسحاب إسرائيل من الضفة الغربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن نبيل أبو ردينة، قوله اليوم الأربعاء إن تصريحات غانتس، أبرز منافس لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "مشجعة، خاصة إذا تمسك برأيه في حال نجاحه في الانتخابات".

ويأتي تعليق أبو ردينة تعقيبا على تصريح بيني غاتس، رئيس حزب "المنعة لإسرائيل"، في سياق حديث لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، تطرق فيه إلى مسألة أمن إسرائيل بالقول إنه يجب تفادي السيطرة على شعب آخر وإيجاد سبيل يضمن الأمن دون السيطرة على الآخرين، دون أن يشير إلى أن المقصود بـ "الآخرين" الشعب الفلسطيني.

وألمح غانتس إلى احتمال تطبيق خطة "فك الارتباط"، أي انسحاب إسرائيل من قطاع غزة عام 2005 وإخلاء المستوطنات هناك، بالقول: "كان ذلك إجراء قانونيا، صدر عن الحكومة الإسرائيلية، ونفذ من قبل الجيش والمستوطنين بصورة مؤلمة ولكن جيدة".

وأضاف: "يجب استخلاص العبر لتطبيقها في مواقع أخرى"، ما اعتبره البعض استعدادا من غانتس لتكرار إزالة المستوطنات في الضفة الغربية، كما حصل في القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن غانتس لم يعرج في حديثه مع "يديعوت أحرونوت" على التسوية مع الفلسطينيين ودولتهم وحقوقهم.

المصدر: وكالات