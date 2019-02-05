اليونيسكو تدين مقتل صحفي في اليمن

أدانت المديرة العامة لليونيسكو أودري أزولاي، الهجوم الذي وقع في مدينة "المخا" الساحلية في اليمن، في الـ28 من يناير الماضي، وأدى إلى مقتل 7 مدنيين بينهم صحفي، وإصابة 20 آخرين.

وجاء في بيان صحفي لليونيسكو: "لقي زياد الشرعبي، صحفي وفني في قناة أبو ظبي، حتفه جراء انفجار عبوة ناسفة في سوق مدينة المخا، وأدى الانفجار أيضا إلى إصابة مراسل قناة أبو ظبي في اليمن فيصل الذبحاني".

ووصفت المديرة العامة لليونيسكو، مقتل الصحفي الشرعبي بمثابة "ضربة لمهنة الصحافة وإحباط لقدرتها على إعلام الجمهور بشأن الأزمة في اليمن".

المديرة العامة لليونسكو تصف مقتل الصحفي زياد الشرعبي بمثابة "ضربة لمهنة الصحافة وإحباط لقدرتها على إعلام الجمهور بشأن النزاع الدائر في #اليمن."https://t.co/VQzHuaMhBc — أخبار الأمم المتحدة (@UNNewsArabic) February 5, 2019

ودعت أودري أزولاي، جميع الأطراف إلى حماية المدنيين والصحفيين وفقا لأحكام القانون الدولي، متمنية الشفاء العاجل للصحفي فيصل الذبحاني وجميع المصابين جراء التفجير.

وتعمل اليونيسكو على تعزيز سلامة الصحفيين، من خلال التوعية بدورهم المهني وبناء القدرات واتخاذ مجموعة من الإجراءات الملموسة في هذا الصدد، لا سيما خطة عمل الأمم المتحدة بشأن سلامة الصحفيين ومسألة الإفلات من العقاب.

المصدر: اليونيسكو