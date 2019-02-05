مصر.. تفكيك شبكة من أربع عصابات نشطت في تنظيم الهجرة غير الشرعية

كشفت هيئة الرقابة الإدارية المصرية عن أنها استطاعت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تفكيك شبكة من أربع عصابات كانت تنشط في تنظم الهجرة اللاشرعية من وإلى مصر.

RT

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وذكرت الهيئة أن الشبكة كانت تضم 71 عنصرا من مختلف المحافظات بينها القاهرة والجيزة، والبحيرة، وكفر الشيخ والغربية، وأن نشاط الشبكة كان يتركز في التحايل على القانون وترتيب تسفير المصريين واللاجئين من دول المنطقة إلى 14 دولة أوروبية.

RT

واستخدم عناصر الشبكة مستندات مزورة منسوبة لجهات حكومية محلية وأجنبية، لتسهيل إجراءات الخروج من مصر، ومحاضر منسوبة لأقسام الشرطة وأحكاما قضائية مزورة للإيحاء لحكومات الدول الأجنبية بتعرض طالبي السفر أو اللجوء إليها بتعرضهم للاضطهاد الديني أو السياسي في بلدانهم.

المصدر: RT